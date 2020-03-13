Крупнейший нефтегазовый регион Канады приобретает солнечную электроэнергию по цене $0,036

Министерство инфраструктуры канадской провинции Альберта будет приобретать солнечную электроэнергию, вырабатываемую тремя электростанциями компании Canadian Solar суммарной мощностью 94 МВт. По расчётам, эта солнечная энергия будет обеспечивать 55% годового потребления электроэнергии правительства Альберты.

Электричество будет закупаться на основе долгосрочных 20-летних договоров купли-продажи с указанным министерством, их средняя цена: $0,036 за киловатт-час. Это существенно ниже действующего в провинции тарифа на электроэнергию, который ограничен $0,068 центами за киловатт-час, но был бы выше, если бы не было ограничения. Правительство считает, что экономия составит 3,9 млн канадских долларов в год по сравнению с прежними условиями энергоснабжения.

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Во всех трех проектах будут использоваться двусторонние (bi-facial) солнечные панели Canadian Solar, которые генерируют на 20 % больше энергии, чем стандартные солнечные модули, благодаря своей способности вырабатывать электроэнергию как с передней, так и с задней стороны. Эти модули особенно хорошо подходят для снежных канадских зим, так как снег усиливает отражение солнечного света. По расчётам, выработка трёх электростанций составит 146431 МВт*ч в год.

Альберта является крупнейшим нефтегазовым регионом Канады и одним из крупнейших в мире экспортеров нефти и газа, провинция также богата и углём. Тем не менее, как мы видим, здесь, в не самом солнечном месте на земле, всё равно выгодно развивать солнечную энергетику.

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Ранее, в конце прошлого года, в провинции Альберта завершился конкурсный отбор проектов ветроэнергетики, по результатам которого будет построено пять ветровых электростанций суммарной мощностью 763,7 МВт со средневзвешенной ценой киловатт-часа менее $0.03 США.