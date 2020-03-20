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Кроссовер Model Y от Tesla должен стать новым эталоном для автопроизводителей

20.03.2020
Кроссовер Model Y от Tesla должен стать новым эталоном для автопроизводителей

Сейчас многие традиционные производители автомобилей сравнивают свои изделия с Tesla — чаще всего с «народной» Model 3. Но с учетом того, что в ближайшее время на этом рынке будет больше EV-кроссоверов, нежели седанов, Model Y должен стать новым эталоном.

Model Y — компактный кроссовер, меньше по размеру и значительно дешевле, чем Model X. На сайте Tesla уже доступен конфигуратор. Самая доступная версия с приводом на два задних колеса предлагается в США по цене от $42 700. AWD стоит на $4000 дороже. А более мощная Perfomance обойдется в $55 700. Базовая версия называется «Long Range» и проезжает на одной зарядке до 482 км. При этом подзарядить «на 300 км» на станции Supercharger автомобиль можно всего за 15 минут.

До сотни заднеприводная Model Y разгоняется за 5,5 секунды, полноприводная — за 4,8 секунды, а Perfomance — за 3,5. У 4WD-версий с двумя электромоторами дистанция на одном заряде скромнее — до 450 км.

«Функционально это внедорожник, но вам покажется, что спорткар», — пообещал Илон Маск.

Кроссовер Model Y от Tesla должен стать новым эталоном для автопроизводителей

За дополнительные деньги ($3000 и $5000) можно установить автопилот или систему, которая обещает «полную автонономность» в будущем. Еще среди опций — семиместный салон. Для автомобилей такого размера это редкость, но электромобили традиционно просторнее.

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Интересно, что первая характеристика, о которой сообщает страница Model Y на сайте компании — это внушительный объем багажника, 1,86 кв. м.

Краш-тесты Model Y пока не прошла, но Илон ожидает «отменных результатов», предполагая, что в своем классе автомобиль станет самой безопасной моделью на рынке.

На рынке Model Y появится осенью 2020 года, сейчас для предзаказа необходимо оформить депозит в $2500.

Название «Long Range» наводит на мысли о более дешевой версии. Она тоже появится — но не раньше 2021 года, по мере роста производства, заявил Маск. По его словам, когда-нибудь самая доступная Model Y будет стоить $39 000.

В случае с Model 3 путь к появлению на рынке самой дешевой версии за анонсированные $35 000 занял около трех лет.

Конкуренты

Model Y анонсирована в рубежный момент жизни Tesla как компании: в этом году получена рекордная квартальная прибыль, запущено по-настоящему массовое производство Model 3, которая стала самым продаваемым электрокаром в мире за счет продаж только в Северной Америке. Начато строительство огромного завода в Китае — на главном рынке EV-транспорта, присутствие на котором требует не только солидных финансов и технологий, но и дипломатических талантов.

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При этом за время подготовки Model Y к производству у Tesla появится целый ряд серьезных конкурентов именитых марок: электрокары от BMW, Porsche, Volkswagen, Mercedes, Audi, Honda, Seat и ряда других. Почти все немцы, за исключением VW, начинают пробовать новый для себя рынок именно с компактных кроссоверов.

Как подчеркивает InsedeEVs, Tesla в это время окажется на позиция Apple — законодателя мод, которому с каждым разом приходится «прыгать выше головы» в попытке доказать преимущества своих автомобилей по сравнению с конкурентами.

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