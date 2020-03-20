Крошечные роботы-ассемблеры способны строить огромные конструкции и объекты

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали миниатюрных роботов-сборщиков, способных строить огромные конструкции. Свою заинтересованность в проекте выразили NASA и Airbus. Эти организации готовы использовать новый класс роботизированных устройств на своих производственных площадях для выпуска продукции аэрокосмического назначения.

Создав первый опытный образец ассемблерного робота (от англ. «assembler» – «сборщик»), инженеры назвали его BILL-E по аналогии с главным героем популярного анимационного научно-фантастического фильма WALL-E студии Pixar. Внешне новый робот похож на V-образную роботизированную руку-манипулятор, но имеет значительно меньшие размеры и вес.

Обычные промышленные роботы по отношению к изготавливаемой конструкции являются отдельными объектами, тогда как BILL-E на время сборки становятся частью структуры. Им не нужны дорогостоящие навигационные системы – достаточно определить, куда сделать следующий шаг. Ориентиром для этого служит сама строящаяся конструкция, а точнее ее трехмерные части (воксели).

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Чтобы работа шла быстрее, роботов-ассемблеров планируют объединять в группы и координировать их взаимодействие с помощью специального программного обеспечения.

Традиционные технологии строительства космических кораблей, самолетов, мостов предусматривают транспортировку массивных деталей на значительные расстояния и их последующую сборку с помощью сложного, громоздкого оборудования. Это долго и дорого.

Благодаря использованию ассемблерных роботов, возможно строительство любого объекта практически в любом месте. Космическую станцию можно построить непосредственно на околоземной орбите или на поверхности другого небесного тела, например, на Луне. Причем процесс будет напоминать сборку конструктора Лего.

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Работая в группе, маленькие строители смогут не только быстро возводить большие объекты, но и выполнять их непрерывный ремонт и модернизацию, заменяя те или иные компоненты. В таком подходе разработчики видят значительную экономическую выгоду, а также возможность освободить людей от работы в опасных для здоровья условиях, например, в открытом космосе.

источник: news.mit