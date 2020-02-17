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Космический самолет Virgin Galactic начал полномасштабные испытания перед полетом в космос

17.02.2020
Космический самолет Virgin Galactic начал полномасштабные испытания перед полетом в космос

Virgin Galactic приблизилась к полноценным коммерческим полетам, переместив свой SpaceShipTwo, VSS Unity, с производственного предприятия компании в Мохаве, штат Калифорния в свое здание Spaceport America Gateway to Space в Нью-Мексико.

По сообщению Virgin Galactic, негабаритный рейс был не просто доставлением VSS Unity в коммерческую штаб-квартиру компании. С итальянским летчиком-испытателем ВВС Николаем «Стиком» Песиль и главным пилотом Дэйвом «Маком» Маккаем за штурвалом космического самолета, а также Майком «Сучем» Масуччи и Фредериком «Си Джей» Штурков, пилотирующим VMS Eve, трехчасовой полет дал шанс для инженеров провести расширенные испытания Unity на большой высоте и при минусовых температурах — что невозможно на испытательных полетах с суборбитальными ракетами.

Космический самолет Virgin Galactic начал полномасштабные испытания перед полетом в космос

Такие полеты будут повторяться, пока Virgin Galactic не войдет в завершающую фазу своей программы летных испытаний. После того, как эксплуатация и летные экипажи ознакомятся с воздушным пространством и наземным управлением, они приступят к испытаниям космического корабля SpaceShipTwo перед полетами на ракетных двигателях, а затем к заключительным оценкам кабины космического корабля и качества обслуживания клиентов.

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Несмотря на переезд, компания сообщает, что космический корабль и его корабль периодически возвращаются на завод в Мохаве для технического обслуживания и модернизации транспортных средств, а также для поддержки испытаний новых космических самолетов, которые в настоящее время строятся.

Космический самолет Virgin Galactic начал полномасштабные испытания перед полетом в космос

«Это действительно начало новой эры для коммерческого космического сектора», — говорит Дэн Хикс, исполнительный директор Spaceport America. «Мы очень гордимся нашим партнером-основателем Virgin Galactic — поскольку мы видим и поддерживаем их исторический прогресс в превращении полета человека в космос в реальность для нашего мира. Руководство Нью-Мексико и космодрома Америка будет и впредь оказывать твердую поддержку нашим партнерам по Virgin Galactic».

источник: virgingalactic

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