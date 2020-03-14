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Кондиционер из вентилятора и пары бутылок своими руками всего за пару минут

14.03.2020
Кондиционер из вентилятора и пары бутылок своими руками всего за пару минут

Пускай нынешнее лето выдалось далеко не самым знойным, однако время от времени сезон все-таки берет свое. В такие минуты каждый человек начинает жалеть, что рядом с ним нет кондиционера. Эту проблему легко исправить всего за несколько минут при помощи пары пластиковых бутылок и стационарного вентилятора.

Для большинства соотечественников кондиционер – это все-таки предмет роскоши. С установкой устройства у себя в доме связаны дополнительные хлопоты, а самое главное – траты. Немаловажно и то, что все это зачастую бывает абсолютно неоправданным. Благо, существуют способы изящного выхода из непростой ситуации с использованием подручных средств.

Для эффективного охлаждения «себя любимого» сгодится и старый вентилятор с парой бутылок. Уже через 5 минут в доме появится импровизированный кондиционер.

Кондиционер из вентилятора и пары бутылок своими руками всего за пару минут

Итак, берем пластиковые бутылки и вооружаемся канцелярским ножом. Делаем надрезы у самого основания каждой бутылки, оставляя 1-2 см так, чтобы получилось что-то вроде крышки на петле. После этого берем разогретый паяльник и начинаем делать в бутылке отверстия. Прожигать дырочки следует только в нижней половине бутылки. Когда все это будет сделано, можно смело переходить к завершающему этапу.

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Закрыв бутылки крышками и вооружившись проволокой, подвешиваем их на решетку вентилятора вверх ногами. Крепление должно быть сделано максимально прочным и надежным. Вот, собственно, и все, что нужно сделать. Теперь остается только заморозить в холодильнике кубики льда и засыпать их в бутылки. Когда это будет сделано – включаем вентилятор и наслаждаемся.

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