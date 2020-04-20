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Концерн Fiat-Chrysler объединяется с Faraday Future против конкурентов Tesla и Volkswagen

20.04.2020
Концерн Fiat-Chrysler объединяется с Faraday Future против конкурентов Tesla и Volkswagen

Стартап Faraday Future, который никак не может запустить производство, нашел мощного партнера Fiat-Chrysler. Теперь у Tesla и Volkswagen появится очень серьезный конкурент.

Концерн Fiat-Chrysler обсуждает партнерство в области создания электромобилей со стартапом Faraday Future. И, по мнению экспертов у такого сочетания есть возможность перевернуть эту отрасль.

Между компаниями уже налажено плотное сотрудничество: в частности, «тележки» и силовые установки FF уже установили на ряд моделей FCA и испытывают в реальных условиях.

Концерн Fiat-Chrysler объединяется с Faraday Future против конкурентов Tesla и Volkswagen

Потенциально такой союз очень выгоден для обеих сторон, вопрос лишь в том, как сделать сотрудничество наиболее эффективным — и опасным для конкурентов.

FCA изрядно задержался c разработкой собственных электромобилей. Сейчас единственная электрифицированная модель — подключаемый гибрид Chrysler Pacifica.

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Помимо этого, в Европе на новой производственной линии стоимостью $800 млн со временем начнется производство EV-версии Fiat 500. В США концерн объявил о намерении переоборудовать пять фабрик в Мичигане, вложив в это $4,5 млрд, но в детали руководители не вдавались.

Концерн Fiat-Chrysler объединяется с Faraday Future против конкурентов Tesla и Volkswagen

Возможно, это как раз шанс перейти на EV с помощью технологий Faraday Future, фабрика которой в Калифорнии никак не оживет для серийного производства.

На автошоу в Лос-Анджелесе глава компании Карстен Брейтфелд уверенно назвал свою силовую установку «лучшей в отрасли». А работавший в стартапе инженер Пит Саваджиан прокомментировал последовавшие за этим публикации, напомнив, что «лучшей» ее называют уже с января 2017 года. Для Faraday Future это шанс, наконец, показать свои наработки покупателям серийных автомобилей, а не гипотетического FF91 за $290 000.

Есть и еще один фактор, Fiat-Chrysler находится в процессе слияния с Peugeot, что создаст четвертый по объемам продаж автоконцерн в мире.

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Объединенную компанию должен возглавить Карлос Таварес. Эксперты сравнивают топ-менеджера с лидерами стартапов из Кремниевой долины в плане его отношения к рискам: он готов принять их, если видит выгоду.

источник: electrek

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