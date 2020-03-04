В зависимости от конструкции междуэтажного перекрытия и типа базовой основы, как правило, широко используют комплектные системы сборных полов F141, F142, F145, F150 и F155.

Комплектная система F141 с тремя слоями гипсокартонных плит толщиной 8 мм каждая, склеенные между собой, образует панель размерами 600х2000х25 мм.

Комплектная система F142 отличается от системы F141 тем, что с целью повышения теплоизоляции к ней добавляется слой стиропора или пенополистирола толщиной 20 мм. Кроме того, такая комбинированная панель увеличивает изоляцию пола от ударного шума. Устройство полов с использованием систем F141 и F142 позволяет, при необходимости разместить в ней отопительные трубопроводы.

При устройстве полов систем F141 и F142 предполагается следующая последовательность выполнения работ:

— Выравнивание поверхности бетонного основания;

— Заключение полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм с нахлыстом соседних полос не менее 20 см (край пленки на стене должен быть заключен на уровне верха основы сборной пола);

— Крепления кромочной ленты из минеральной ваты вдоль стен, колонн и других конструкций сочетаются со сборной полом;

— Заключение панелей с ГКП; начинается от угла помещения;

— С помощью ручного пистолета на шпунтовые соединения панелей наносится клей (Кнауф UB клей), излишки которого следует удалить шпателем.

Сборные основания полов F145, F150 и F155 изготавливаются из гипсокартонных плит (ГКП). В сборную основы этих полов входят плиты с пенополистирола или сухая засыпка, что соответственно обеспечивает надежную защиту нижележащих помещений от ударного шума и одновременно теплоизоляцию межэтажного перекрытия и выравнивания базового пола.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В конструкцию сборного основания пола F145 также добавляется полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм, которая выполняет роль разграничительного и пароизоляционного слоя, прочная лента из минеральной ваты, которую укладывают между сборным основанием пола и окружающими ее стенами.

Сборный пол F145 обустраивается в такой последовательности:

— Выравнивание поверхности базовой основы;

— Укладка полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм с нахлыстом соседних полос не менее 20 см и укладкой края пленки на уровне поверхности сборной основания пола;

— Разложение и крепления кромочной ленты из минеральной ваты вдоль стен и вокруг колонн, сочетающиеся с полом;

— Укладка пенополистирола сплошным слоем с обеспечением их плотной стыковки;

— Укладка первого слоя ГКЛ так, чтобы он перекрывал крестообразно стыки пенополистирольных плит;

— Нанесению клея (участками под площадь ГКП) гребешковим шпателем на поверхность первого слоя ГКЛ;

— Укладка второго слоя ГКЛ так, чтобы он перекрывали крестовые стыки первого слоя ГКЛ;

— После укладки каждого ГКП слоя его закрепляют 20-ю зажимами длиной 23 мм, прижимая ГКП к поверхности первого слоя, покрытого клеем, собственным весом (весом рабочего);

— Через 3 часа (необходимых для схватывания клея) выполнить шпаклевания стыков и швов второго слоя шпаклевкой;

— Нанесение на всю поверхность сухой стяжки пола Р145 специальной наливной шпаклевки 415.

Пол системы F150 отличается от пола F145 тем, что его укладывают на выравнивающую засыпку, а не на выровненную основу (черный пол). Пол F155 имеет такую ​​же конструкцию как и F150, но его используют тогда, когда нет необходимости устраивать звуко- и теплоизоляционный слой из пенополистирола.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ UPONOR COMFORT E БЫСТРО НАГРЕЕТ ПОЛ

В конце следует отметить, что применение сборных оснований полов способствует уменьшению сроков строительных работ, включая «мокрые» технологические процессы и связанные с ними загрязнения технологической зоны. Кроме того, такие основания относительно легкие, они обеспечивают нужную звуко- и теплоизоляцию, имеют хорошую пожарную устойчивость, относительно низкую цену и могут служить основой для любого покрытия пола.

источник: AGGR World