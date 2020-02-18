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Компания SoundEnergy создала кондиционер, который не потребляет электроэнергию

18.02.2020
Компания SoundEnergy создала кондиционер, который не потребляет электроэнергию

Подобно двигателю Стирлинга, система охлаждения THEAC-25, разработанная нидерландской компанией SoundEnergy, способна преобразовывать тепло. Эта полностью регенеративная технология может оказаться настоящим прорывом в отрасли, поскольку способна утилизировать промышленные тепловые выбросы или использовать энергию солнца.

В системе THEAC не используются ни хладагенты, ни углекислый газ, ни драгоценные металлы. Вместо этого в нем применяется газ аргон с нулевым потенциалом влияния на атмосферу и способностью полностью обеспечить установку энергией лишь за счет поступления тепла извне. Устройство работает не громче включенного душа. Судя по демо-версии мощностью 25 кВт, способной охлаждать воздух до -25° С, его производство может быть масштабировано.

Компания SoundEnergy создала кондиционер, который не потребляет электроэнергию

Термоаккустический эффект наблюдали еще древние ремесленники. К примеру, стеклодувы замечали, что когда они выдувают горячий стеклянный пузырь на конце длинной холодной трубки, то появляется протяжный монотонный звук. В итоге эксперименты доказали, что температурная разница – это ключевой фактор, и что сила звучания зависит от размера инструментов. При нагревании газ расширяется, а перепад температуры создает резкий скачок давления. Из-за этого и появляются воздушные вибрации, вызывающие звук.

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Во второй половине 19 века ученый-физик Питер Рийке наглядно продемонстрировал, что если просунуть в трубку нагретую проволоку на четверть глубины, то она усилит термоакустический эффект в точке наибольшего давления, ровно как и охлаждение воздуха – в точке, где давление минимальное. Принцип работы THEAC-25 в том, чтобы увеличивать звуковую волну в трубе до тех пор, пока она не достигнет высокой степени интенсивности. Сначала перепад тепла преобразовывается в перепад давления, а потом процесс идет в обратном порядке. В итоге получилась установка без движущихся деталей, которая может всасывать тепло и вырабатывать холод.

Компания SoundEnergy создала кондиционер, который не потребляет электроэнергию

Источником энергии для таких кондиционеров могут стать солнце, производственные выбросы или даже тепло, вырабатываемое двигателями круизных лайнеров. Холодильные установки могут пригодиться для самых разных целей – от обычного кондиционирования воздуха и хранения еды до использования в промышленности. Технология THEAC может сократить потребление энергии в целом, используя отработанное тепло с КПД до 50%.

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Устройство с похожим принципом работы использовалось для криогенного охлаждения еще в 1992 году на космическом шаттле Discovery, однако тогда методика так и не была доведена до коммерческого успеха. Первые продажи крупных холодильных систем THEAC были запущены в Дубае, цена их составила около 50 тыс. долларов США. В будущем планируется расширить производство и охватить сегмент бытовых систем кондционирования. Срок службы новой установки составляет 20-30 лет, что является огромным конкурентным преимуществом.

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