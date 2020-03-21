Компания Hyundai представила сверхтяжелый грузовик HDC-6 Neptune на водородном топливе

Компания Hyundai, стремящаяся занять свою нишу на рынке грузоперевозок в США, дебютировала на Североамериканской выставке коммерческих автомобилей с двумя водородными концептами – сверхтяжелым грузовиком 8 класса HDC-6 Neptune и рефрижераторным прицепом HT Nitro ThermoTech.

Таким образом корейский автопроизводитель стремится задать своеобразный тон на рынке экологичных транспортных услуг с акцентом на аэродинамику, максимальное удобство для водителя и автоматизацию.

Дизайнеров HDC-6 Neptune вдохновили поезда 1940-х — 50-х годов. Эти транспортные средства в стиле ар-деко в конечном итоге стали прародителями современных сверхскоростных пассажирских экспрессов, и как считают в Hyundai, в будущем этот стиль будет определять и внешний вид грузовиков.

HDC-6 Neptune Concept оснащен электрическим силовым агрегатом на водородных топливных элементах, которые уже установлены на некоторых кроссоверах Hyundai. Отсутствие традиционного дизельного двигателя позволило легко видоизменить кабину и сделать ее гораздо просторнее. Большая радиаторная решетка Neptune Concept с круглым носом обеспечивает достаточный приток воздуха в батареи и топливные элементы для охлаждения. В решетку также встроены выдвижные ступени, позволяющие водителю садиться в грузовик и выходить из него.

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В то время как HDC-6 Neptune пока только концепт, грузовики Hyundai на топливных элементах, созданные в партнерстве с H2 Energy уже колесят по дорогам Швейцарии. До 2023 года H2 Energy планирует приобрести 1600 таких машин. И следующая цель Hyundai — рынок Северной Америки. Попасть на него больше шансов у еще одного концепта, созданного Translead, дочерней компанией Hyundai.

Translead – это водородный рефрижератор HT Nitro ThermoTech, производство которого планируется начать в ближайшее время. Его уникальная конструкция и криогенная система охлаждения позволяют очень точно контролировать температуру и работать тише даже электрических моделей из-за отсутствия топливных насосов.

Уникальной особенностью прицепа являются цельные боковые стенки и крыша, обшитые полимерной оболочкой, армированной волокнами. Это позволяет сделать каркас без дуг, что придает конструкции меньший вес, чем у обычного рефрижераторного прицепа, а заодно повысить тепло эффективность.

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Как видим, планы у Hyundai достаточно амбициозные. Осталось только дождаться их реализации.

источник: hyundainews