Компания Джеффа Безоса показала главного конкурента Falcon Heavy, ракету New Glenn (видео)

Blue Origin, компания Джеффа Безоса, владельца Amazon, показала видео готового центра управления полетами — сверкающее помещение, заставленное рядами столов с мониторами перед громадным экраном. Из такой комнаты компания планирует координировать полеты своих ракет. Сейчас ЦУП Blue Origin расположен прямо на фабрике, где ведется строительство тяжелого корабля New Glenn.

В 2018 ВМФ США выделило Blue Origin $500 млн на постройку ракеты New Glenn с многоразовой первой ступенью и характеристиками, близкими к Falcon Heavy компании SpaceX. С тех пор о проекте мало что слышно, но недавно Безос рассказал о том, как продвигается работа над первой ступенью.

Обтекатель ракеты оказался громадных размеров — в него целиком влезает New Shepard, корабль для космических туристов, который строит та же компания. По словам вице-президента New Glenn Джаррета Джонсона, ракета сможет вместить почти на 50% больше груза, чем ближайший конкурент. «Семь метров в поперечнике — это крупнейший цельный композитный обтекатель, который когда-либо был построен», — заявил он.

Благодаря размерам — в готовом виде New Glenn будет 95 м высотой и грузоподъемностью 45 тонн — клиенты Blue Origin смогут отправлять в космос новые типы грузов: крупногабаритные спутники для частных компаний, правительства и военных.

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Также компания провела испытания двигателей BE-3U для верхней ступени ракеты New Glenn. Эта более мощная разновидность уже работающих на New Shepard двигателей BE-3PM. Компания уже завершила критический анализ конструкции и теперь занимается монтажом двигателя.

источник: hightech.plus