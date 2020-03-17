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Компания Джеффа Безоса показала главного конкурента Falcon Heavy, ракету New Glenn (видео)

17.03.2020
Компания Джеффа Безоса показала главного конкурента Falcon Heavy, ракету New Glenn

Blue Origin, компания Джеффа Безоса, владельца Amazon, показала видео готового центра управления полетами — сверкающее помещение, заставленное рядами столов с мониторами перед громадным экраном. Из такой комнаты компания планирует координировать полеты своих ракет. Сейчас ЦУП Blue Origin расположен прямо на фабрике, где ведется строительство тяжелого корабля New Glenn.

В 2018 ВМФ США выделило Blue Origin $500 млн на постройку ракеты New Glenn с многоразовой первой ступенью и характеристиками, близкими к Falcon Heavy компании SpaceX. С тех пор о проекте мало что слышно, но недавно Безос рассказал о том, как продвигается работа над первой ступенью.

Компания Джеффа Безоса показала главного конкурента Falcon Heavy, ракету New Glenn

Обтекатель ракеты оказался громадных размеров — в него целиком влезает New Shepard, корабль для космических туристов, который строит та же компания. По словам вице-президента New Glenn Джаррета Джонсона, ракета сможет вместить почти на 50% больше груза, чем ближайший конкурент. «Семь метров в поперечнике — это крупнейший цельный композитный обтекатель, который когда-либо был построен», — заявил он.

Благодаря размерам — в готовом виде New Glenn будет 95 м высотой и грузоподъемностью 45 тонн — клиенты Blue Origin смогут отправлять в космос новые типы грузов: крупногабаритные спутники для частных компаний, правительства и военных.

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Также компания провела испытания двигателей BE-3U для верхней ступени ракеты New Glenn. Эта более мощная разновидность уже работающих на New Shepard двигателей BE-3PM. Компания уже завершила критический анализ конструкции и теперь занимается монтажом двигателя.

источник: hightech.plus

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