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Компания Джеффа Безоса Blue Origin создает технологию хранения водорода и кислорода на Луне

15.02.2020
Компания Джеффа Безоса Blue Origin создает технологию хранения водорода и кислорода на Луне

NASA заключила с компанией Джеффа Безоса крупный контракт на разработку технологии хранения на Луне водорода и кислорода — двух абсолютно незаменимых для создания колонии элементов. А также для заправки лунного модуля Blue Moon.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) распределило очередную порцию грантов в рамках программы по созданию космических технологий будущего Tipping Point («Переломный момент»). Самый крупный контракт — на $10 млн — получила компания Джеффа Безоса Blue Origin. Он создаст прототип системы сжижения и хранения водорода и кислорода, которая сможет работать на Луне или Марсе.

Компания Джеффа Безоса Blue Origin создает технологию хранения водорода и кислорода на Луне

NASA делает ставку именно на водородное топливо: второй по размеру контракт на $4 млн получила компания Infinity Fuel Cell and Hydrogen Inc., которая разработает масштабируемую, дешевую и надежную систему топливных элементов.

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Плюс в том, что водород можно использовать и как топливо для реактивных ракетных двигателей, и как топливо для электродвигателей и генераторов на основе топливных ячеек.

Как отмечают, получать водород и кислород на Луне можно из льда электролизом, но также необходима надежная, компактная и долговременная система хранения. Ее и создаст Blue Origin. В будущем, по замыслу NASA, это решение станет основой для сооружения на Луне большой фабрики по производству этих двух элементов.

Всего в рамках очередной серии было распределено грантов на $43,2 млн. В NASA подчеркнули, что все гранты — частичные. Каждая компания будет вкладывать в разработку не только государственные, но и собственные деньги. Дополнительное финансирование лишь поможет ускорить создание прототипов.

«Эти многообещающие технологии находятся на „переломном моменте“ в своем развитии, а это означает, что инвестиции NASA, вероятно, будут тем самым толчком, которые необходим, чтобы серьезно расширить возможности компаний. Это важные технологии, которые нужны для поступательного исследования Луны и Марса», — заявил Джим Рейтер, младший администратор NASA по космическим технологиям.

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По плану NASA, американские астронавты должны вновь высадиться на Луне в 2024 году, а на Марс они отправятся в 2033.

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