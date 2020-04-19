Главная НовостиТехнологии Компания DroneShield создала электронную пушку DroneGun MkIII для борьбы с беспилотниками

Компания DroneShield создала электронную пушку DroneGun MkIII для борьбы с беспилотниками

19.04.2020
Компания DroneShield создала электронную пушку DroneGun MkIII для борьбы с беспилотниками

Австралийская компания DroneShield расширила линейку вооружений, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Очередная новинка — DroneGun MkIII подавляет частоты, на которых работают устройства управления беспилотниками. Важная особенность оружия – им можно оперировать одной рукой.

Ныне действующие устройства от DroneShield — DroneGun и DroneGun Tactical подавляют дроны электромагнитными импульсами, имеющими те же частоты, на которых передаются команды управления беспилотниками.

Компания DroneShield создала электронную пушку DroneGun MkIII для борьбы с беспилотниками

Аппаратам, оказавшимся в зоне действия оружия, приходится выбирать: приземляться на месте или возвращаться к своему оператору. Так, DroneGun Original имел дальность действия 2 км, а DroneGun Tactical – 1км.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕСПИЛОТНИКА

DroneGun MkIII будет работать в радиусе всего лишь 500 метров. Его габариты 63 x 40 x 20 см. Устройство работает от батареи, рассчитанной на час непрерывной работы и поставляется в прочном защитном футляре.

источник: droneshield

, ,
Как защититься от беспилотника
Технологии

Как защититься от беспилотника
Китай начал производить и продавать полностью автономные боевые дроны
Технологии

Китай начал производить и продавать полностью автономные боевые дроны
Британский ученый разработал модель дрона, которая получает питание по воздуху
Технологии

Британский ученый разработал модель дрона, которая получает питание по воздуху
Беспилотник остановил работу аэропорта Великобритании
Технологии

Беспилотник остановил работу аэропорта Великобритании
«Яндекс» запустит аэротакси в Москве уже 2020 году
Техника

«Яндекс» запустит аэротакси в Москве уже 2020 году