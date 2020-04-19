Компания DroneShield создала электронную пушку DroneGun MkIII для борьбы с беспилотниками

Австралийская компания DroneShield расширила линейку вооружений, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Очередная новинка — DroneGun MkIII подавляет частоты, на которых работают устройства управления беспилотниками. Важная особенность оружия – им можно оперировать одной рукой.

Ныне действующие устройства от DroneShield — DroneGun и DroneGun Tactical подавляют дроны электромагнитными импульсами, имеющими те же частоты, на которых передаются команды управления беспилотниками.

Аппаратам, оказавшимся в зоне действия оружия, приходится выбирать: приземляться на месте или возвращаться к своему оператору. Так, DroneGun Original имел дальность действия 2 км, а DroneGun Tactical – 1км.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕСПИЛОТНИКА

DroneGun MkIII будет работать в радиусе всего лишь 500 метров. Его габариты 63 x 40 x 20 см. Устройство работает от батареи, рассчитанной на час непрерывной работы и поставляется в прочном защитном футляре.

источник: droneshield