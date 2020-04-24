Компания Dango Products разработала необычный кошелек-мультитул для туристов

Есть вещи, которые каждый из нас обязательно берет с собой – паспорт, телефон, ключи, кошелек, кредитка. Компания Dango Products решила повысить функциональность одного из предметов в этом списке и разработала необычный кошелек-мультитул Dango T01.
Несмотря на скромные габариты (6,7 × 8,6 см) и вес (93 г), Dango T01 способен заменить собой массу полезных вещей, занимающих довольно много места в рюкзаках и карманах. Изделие совмещает в себе 14 инструментов и приспособлений, которые могут пригодиться не только во время загородного отдыха, долгих пеших или велосипедных прогулок, но и в автомобиле, на даче и просто в домашнем хозяйстве.
На съемной многофункциональной рамке Dango Multi-Tool, выполненной из углеродистой стали и помещенной в чехол кошелька, имеются сегменты, служащие в качестве:
— открывалки для бутылок,
— фигурной и плоской отверток,
— пилкой,
— ножа,
— шестигранных ключей (3 размера),
— консервного ножа,
— линейки,
-резака.
Помимо этого, сам кошелек-мультитул может играть роль подставки для смартфона. А специальная вставка дает возможность разместить в нем 12 банковских карточек и обеспечит защиту электронных данных от сканирования.
КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ ПРИГОДИТСЯ ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ, ТУРИСТУ, ОХОТНИКУ
Для хранения наличных предусмотрена плотная широкая эластичная лента, надежно фиксирующая несколько купюр в сложенном состоянии.
источник: dangoproducts