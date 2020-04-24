Компания Dango Products разработала необычный кошелек-мультитул для туристов

Есть вещи, которые каждый из нас обязательно берет с собой – паспорт, телефон, ключи, кошелек, кредитка. Компания Dango Products решила повысить функциональность одного из предметов в этом списке и разработала необычный кошелек-мультитул Dango T01.

Несмотря на скромные габариты (6,7 × 8,6 см) и вес (93 г), Dango T01 способен заменить собой массу полезных вещей, занимающих довольно много места в рюкзаках и карманах. Изделие совмещает в себе 14 инструментов и приспособлений, которые могут пригодиться не только во время загородного отдыха, долгих пеших или велосипедных прогулок, но и в автомобиле, на даче и просто в домашнем хозяйстве.

На съемной многофункциональной рамке Dango Multi-Tool, выполненной из углеродистой стали и помещенной в чехол кошелька, имеются сегменты, служащие в качестве:

— открывалки для бутылок,

— фигурной и плоской отверток,

— пилкой,

— ножа,

— шестигранных ключей (3 размера),

— консервного ножа,

— линейки,

-резака.

Помимо этого, сам кошелек-мультитул может играть роль подставки для смартфона. А специальная вставка дает возможность разместить в нем 12 банковских карточек и обеспечит защиту электронных данных от сканирования.

КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ ПРИГОДИТСЯ ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ, ТУРИСТУ, ОХОТНИКУ

Для хранения наличных предусмотрена плотная широкая эластичная лента, надежно фиксирующая несколько купюр в сложенном состоянии.

источник: dangoproducts