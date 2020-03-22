Компания Biomedomics разработала экспресс-тест для диагностики коронавируса, результат выдается за минуты. По утверждению производителя, многие страны уже начали использовать эти тестовые наборы, дающие не менее точные результаты, чем анализы в лицензированной лаборатории.

Как осуществляется анализ

Берется небольшое количество крови из вены и несколько капель вводятся в устройство. В течение 15 минут система выдает ответ, есть ли признаки заражения. Если нет – появляется одиночная полоска.

Если вирус присутствует, появляются две полоски на расстоянии одна от другой. Они свидетельствуют о появлении антител к коронавирусу типа IgM.

Если полоски расположены близко друг к другу – это значит, что человек заразился давно, несколько недель назад, но речь не идет об активной инфекции.

Три полоски – это резко положительная реакция, она появляется при активной или повторной инфекции.

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Как утверждает компания, применение новых тестов уже началось в Китае, Японии, Южной Корее, Италии и других странах Европы.

Скорость работы теста в 10 раз выше, чем у существующих тестовых систем, основанных на полимеразной цепной реакции с последующим сравнением генетического материала пробы с геномом вируса. Теоретически при помощи десятка таких тест-наборов можно проводить более миллиона обследований в месяц.

источник: biomedomics