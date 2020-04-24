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Компания BigRep разработала и напечатала на 3D-принтере электрический робомобиль Loci

24.04.2020
Компания BigRep разработала и напечатала на 3D-принтере электрический робомобиль Loci

Немецкая компания BigRep уже показывала прототип электромотоцикла, собранного из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Теперь по тому же принципу инженеры создали беспилотный электромобиль Loci.

Дизайн электрического спорткара Loci был разработан студией NowLab, они придумывали удобное средство передвижения на короткие расстояния — если надо, например, быстро добраться до аэропорта или из одного корпуса кампуса в другой. Также Loci можно использовать для доставки посылок. Габариты малыша — 85×146×285 см, а состоит он из 14 уникальных деталей, напечатанных на 3D-принтерах трех моделей.

Компания BigRep разработала и напечатала на 3D-принтере электрический робомобиль Loci

Один вид разработанного и запатентованного BigRep материала использовался для печати корпуса, другой — для бамперов. Балки и соединения сделаны из нейлона 6, а шины — из термопластического полиуретана.

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Характеристики энергосиловой установки и системы беспилотного управления компания не сообщает, но упоминает сенсорный медиа-центр, аудиосистему, беспроводную зарядку смартфонов и светодиоды.

Прототип Loci вышел в трех версиях. Модель Berlin — это одноместный болид для кампусов с безвоздушными шинами и встроенными чипами NFC.

Модель San Francisco с узким корпусом и двумя пассажирскими сиденьями предназначена для коротких поездок по городу, а модель Dubai — это роскошное такси для аэропортов. У этого варианта есть солнечные панели, отделение для багажа и особые шины, которым не страшен песок.

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По словам представителей BigRep, гибкость технологии аддитивной печати позволяет выпускать модели ограниченным тиражом и оперативно. Любую модель можно модифицировать для конкретных нужд заказчика.

источник: newatlas

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