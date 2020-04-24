Компания BigRep разработала и напечатала на 3D-принтере электрический робомобиль Loci

Немецкая компания BigRep уже показывала прототип электромотоцикла, собранного из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Теперь по тому же принципу инженеры создали беспилотный электромобиль Loci.

Дизайн электрического спорткара Loci был разработан студией NowLab, они придумывали удобное средство передвижения на короткие расстояния — если надо, например, быстро добраться до аэропорта или из одного корпуса кампуса в другой. Также Loci можно использовать для доставки посылок. Габариты малыша — 85×146×285 см, а состоит он из 14 уникальных деталей, напечатанных на 3D-принтерах трех моделей.

Один вид разработанного и запатентованного BigRep материала использовался для печати корпуса, другой — для бамперов. Балки и соединения сделаны из нейлона 6, а шины — из термопластического полиуретана.

CITYBOT — ГОВОРЯЩИЙ РОБОМОБИЛЬ С ВЫДВИЖНОЙ ГОЛОВОЙ ЗАМЕНИТ НА ДОРОГАХ 80% МАШИН

Характеристики энергосиловой установки и системы беспилотного управления компания не сообщает, но упоминает сенсорный медиа-центр, аудиосистему, беспроводную зарядку смартфонов и светодиоды.

Прототип Loci вышел в трех версиях. Модель Berlin — это одноместный болид для кампусов с безвоздушными шинами и встроенными чипами NFC.

Модель San Francisco с узким корпусом и двумя пассажирскими сиденьями предназначена для коротких поездок по городу, а модель Dubai — это роскошное такси для аэропортов. У этого варианта есть солнечные панели, отделение для багажа и особые шины, которым не страшен песок.

БРИТАНЦЫ РАЗРАБОТАЛИ РОБОМОБИЛЬ WAYVE НА ИИ КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО НЕИЗВЕСТНОЙ МЕСТНОСТИ

По словам представителей BigRep, гибкость технологии аддитивной печати позволяет выпускать модели ограниченным тиражом и оперативно. Любую модель можно модифицировать для конкретных нужд заказчика.

источник: newatlas