Компания Audi представила серийные электромобили e-tron S и Sportback с тремя моторами

Когда немецкая компания впервые показала концепт e-tron в 2017, у электромобиля уже было три мотора, но тогда в серийное производство модель запущена не была. Теперь же трехмоторная трансмиссия появится у новой версии e-tron S и e-tron Sportback.

Электромобили обычно отличаются хорошей управляемостью благодаря низкому центру тяжести и быстрому разгону, но без специального тюнинга могут быть несколько тяжеловесными. Инженеры Audi считают, что могут вернуть электромобилям легкость, не жертвуя тем, что выгодно отличает эти машины.

Компания представила две новые модели e-tron S и Sportback, отметив, что это будут первые электромобили в серийном производстве, оснащенные тремя моторами — одним большим, на стандартные 124 кВт, спереди, и двумя меньшими, выдающими сообща 196 кВт, сзади.

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В итоге получается более ходкая машина, крутящий момент которой не только помогает быстрее вписываться в повороты, но и, при желании, делать «управляемый дрифт».

Три мотора вместе выдают 973 Н*м крутящего момента, что позволяет электрическим моделям разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунд, а интеллектуальная система управления приводом повышает безопасность и динамические характеристики.

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Audi не сообщает, когда именно модели e-tron S и Sportback будут готовы и сколько они будут стоить, хотя известно, что они должны стать частью модельного ряда 2021 года.

источник: engadget