Компания Arkup представила концепт двухуровневого автономного плавучего дома

Это решение представляет собой энергетически независимую, уникальную концепцию жизни на воде.

В проекте были использованы последние достижения в области возобновляемых источников энергии, различные технологические инновации и современный пространственный дизайн.

Плавучий дом общей площадью 405 м² с потолками высотой 3 м абсолютно энергетически независим. Его крыша покрыта солнечными панелями мощностью 30 кВт. Объект оборудован установками сбора и очистки дождевой воды, утилизации отходов, системой «умного дома», встроенным пылесосом, а также спутниковым телевидением и Wi-Fi.

АВТОНОМНЫЙ ДОМ НА ВОДЕ ПОМОЖЕТ УПЛЫТЬ ОТ СЕРЫХ БУДНЕЙ И ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ (ВИДЕО)

Плавучее основание дома оснащено четырьмя гидравлическими подъемниками, которые позволяют поднять его над водой, что обеспечивает безопасность всей конструкции в штормовых условиях.