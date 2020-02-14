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Компания Arkup представила концепт двухуровневого автономного плавучего дома

14.02.2020
Компания Arkup представила концепт двухуровневого автономного плавучего дома

Это решение представляет собой энергетически независимую, уникальную концепцию жизни на воде.

В проекте были использованы последние достижения в области возобновляемых источников энергии, различные технологические инновации и современный пространственный дизайн.

Компания Arkup представила концепт двухуровневого автономного плавучего дома

Плавучий дом общей площадью 405 м² с потолками высотой 3 м абсолютно энергетически независим. Его крыша покрыта солнечными панелями мощностью 30 кВт. Объект оборудован установками сбора и очистки дождевой воды, утилизации отходов, системой «умного дома», встроенным пылесосом, а также спутниковым телевидением и Wi-Fi.

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Плавучее основание дома оснащено четырьмя гидравлическими подъемниками, которые позволяют поднять его над водой, что обеспечивает безопасность всей конструкции в штормовых условиях.

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