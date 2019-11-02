Компания Apis Cor печатает доступное жилье на новаторском 3D-принтере всего за сутки (фото)

Обычно строительство жилого дома занимает месяцы, а то и годы. Эти сроки усугубляют жилищный кризис, постоянно присущий крупным городам. Компания Apis Cor решила преодолеть эту проблему, создав новаторский 3D-принтер, который может построить домик площадью 40 квадратных метров всего за сутки. Мало того, стоимость такого жилища составит всего 10 000 долларов, что несопоставимо дешевле домов, построенных традиционным способом.

Компания заявляет, что намерена бороться с медлительной строительной отраслью до тех пор, пока каждый не сможет себе позволить доступное жильё. Их революционный мобильный принтер имеет пригодные для транспортировки размеры, поэтому стоимость перевозки материалов и сборки дома резко сокращаются. Несмотря на то, что строение возводится на бетонном фундаменте всего за сутки, Apis Cor гарантирует, что оно простоит 175 лет.

На испытательной площадке компактный дом был напечатан целиком, с несущими стенами и перегородками. Процессу создания сооружения не помешали даже отрицательные температуры. Для создания необходимых для застывания бетона условий, над площадкой просто натянули тент.

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После окончания работы принтера дом был оштукатурен и покрашен в яркие цвета. Всего его строительство обошлось в 10 134 доллара или 275 долларов за квадратный метр.

Apis Сor создана российским инженером Никитой Чен-юн-таем. Разработанный компанией строительный принтер является прорывом в технологии 3D-строительства – до его появления подобные принтеры существовали, но были стационарными. Напечатанные на них компоненты домов нужно было транспортировать до места сборки и там монтировать по стандартным технологиям.

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Помимо значительного сокращения сроков строительства, изобретение Чен-юн-тая позволяет также полностью избавиться и от строительного мусора. Автор проекта надеется, что его технология пригодится не только для возведения доступного жилья на Земле, но и поможет колонизировать Марс.

источник : Apis Сor