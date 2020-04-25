Главная НовостиТехнологии Компании Ford и McDonald’s создали экологический пластик из шелухи кофейных зерен

Компании Ford и McDonald’s создали экологический пластик из шелухи кофейных зерен

25.04.2020
Компании Ford и McDonald’s создали пластик из шелухи кофейных зерен

Компании Ford и McDonald’s разработали пластик из шелухи кофейных зерен, который будет использоваться при создании различных деталей для автомобилей.

Компании Ford и McDonald’s создали пластик из шелухи кофейных зерен

Создавать с ее помощью пластик (естественно, поставщиком сырья будет выступать McDonald’s, а производством займется Ford). Компания Ford рассчитывает использовать экопластик для производства корпусов фар, деталей салона и двигательного отсека.

ЭЛЕКТРТИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР FORD MUSTANG MACH-E: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ (ФОТО)

Преимущества:

Утверждается, что элементы, созданные из такого пластика, будут весить на 25 процентов меньше обычных. При этом, как отмечается, на их создание будет требоваться на 20% меньше энергии.

Цель сотрудничества:

  • Забота об экологии, в частности борьба с изменением глобального климата, и приближение к экономике замкнутого цикла, то есть хозяйственной деятельности, основанной в том числе на вторичной переработке отходов.
  • Каждый год миллионы фунтов кофейных отходов превращаются либо в садовую мульчу, либо в древесный уголь, либо вовсе гниет. Совместные усилия Ford и McDonald’s могут предоставить новую жизнь для значительной части этого никому по факту не нужного материала.

FORD ПРЕДСТАВИЛ БЕСПИЛОТНЫЙ ФУРГОН ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ И ДВУНОГОГО РОБОТА-КУРЬЕРА DIGIT (ВИДЕО)

«При нагревании указанных выше отходов до крайне высоких температур и с условием низкого содержания кислорода, смешивание получившегося материала с пластиком и другими различными добавками позволяет создавать практически полностью экологически чистые детали, которые ничем не уступают, а местами даже превосходят классические», – сообщили представители Ford.

 

, , ,
Дизайнер Енис Акиев разработал метод производства мраморной плитки из пластиковых отходов
Строительство

Дизайнер Енис Акиев разработал метод производства мраморной плитки из пластиковых отходов
Ученые создали экоматериал, замену пластика, который на 75% прочнее и на 100% эластичнее
Технологии

Ученые создали экоматериал, замену пластика, который на 75% прочнее и на 100% эластичнее
Ford представил электрический кроссовер Territory, запас хода до 360 километров
Техника

Ford представил электрический кроссовер Territory, запас хода до 360 километров
С целью предотвратить кражи колес Ford разрабатывает персонализированные 3D-гайки
Техника

С целью предотвратить кражи колес Ford разрабатывает персонализированные 3D-гайки
Норвегия перерабатывает 97% всего используемого пластика
Сообщество

Норвегия перерабатывает 97% всего используемого пластика
The Plastic Bank - сеть магазинов, где можно купить любой товар за пластиковые отходы
Сообщество

Любой товар можно купить за пластиковые отходы!