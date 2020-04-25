Компании Ford и McDonald’s создали экологический пластик из шелухи кофейных зерен

Компании Ford и McDonald’s разработали пластик из шелухи кофейных зерен, который будет использоваться при создании различных деталей для автомобилей.

Создавать с ее помощью пластик (естественно, поставщиком сырья будет выступать McDonald’s, а производством займется Ford). Компания Ford рассчитывает использовать экопластик для производства корпусов фар, деталей салона и двигательного отсека.

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Преимущества:

Утверждается, что элементы, созданные из такого пластика, будут весить на 25 процентов меньше обычных. При этом, как отмечается, на их создание будет требоваться на 20% меньше энергии.

Цель сотрудничества:

Забота об экологии, в частности борьба с изменением глобального климата, и приближение к экономике замкнутого цикла, то есть хозяйственной деятельности, основанной в том числе на вторичной переработке отходов.

Каждый год миллионы фунтов кофейных отходов превращаются либо в садовую мульчу, либо в древесный уголь, либо вовсе гниет. Совместные усилия Ford и McDonald’s могут предоставить новую жизнь для значительной части этого никому по факту не нужного материала.

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«При нагревании указанных выше отходов до крайне высоких температур и с условием низкого содержания кислорода, смешивание получившегося материала с пластиком и другими различными добавками позволяет создавать практически полностью экологически чистые детали, которые ничем не уступают, а местами даже превосходят классические», – сообщили представители Ford.