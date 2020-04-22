Компактный лифт для частного дома работает от розетки и не требует сооружения шахты

Лифт в частном доме — скорее роскошь, чем средство передвижения. Ведь его монтаж требует серьезных инженерных расчетов, а в последующем оборудованию необходимо еще и квалифицированное обслуживание.

Инженеры британской компании Lifton создали компактный лифт, который может быть без особых проблем установлен в любом доме и не вызывает сложностей при обслуживании.

Подъемник выглядит элегантно и даже футуристично. Он состоит из кабины и двух направляющих (рельсов), устанавливаемых вертикально. Работает лифт от стандартной розетки и оснащен резервным аккумулятором на случай отключения электроэнергии.

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Вся его техническая начинка компактно расположена в верхней части кабины, поэтому не нужно сооружать машинное отделение вверху и шахту внизу, как в ситуации с традиционными подъемниками.

Кабина может подниматься только на один этаж. Благодаря инновационной кабельной системе она очень плавно и тихо скользит по рельсам с комфортной скоростью. Самонесущая конструкция лифта позволяет установить его в любом помещении: в комнате или в лестничном холле.

Подъемник доступен в двух модификациях. LiftonDUO отличается большей компактностью (занимает всего 0,8 м²) и способен перевозить двух человек, а LiftonTRIO может поднять троих или инвалидную коляску и требует около 1,3 м² площади. Размер DUO — 1046 × 765 мм, TRIO — 1046 × 1278 мм.

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Обе модели оснащены сенсорами, которые при наличии какого-нибудь препятствия на линии движения кабины автоматически ее остановят.

источник: liftonhomelifts