Компактный буксируемый дом Dreamweaver Tiny House работает в автономном режиме (фото)

Новозеландская фирма Build Tiny завершила строительство Dreamweaver Tiny House. Компактный буксируемый дом включает в себя две спальни и предлагает возможность работы в автономном режиме.

Dreamweaver Tiny House основан на двухосном прицепе и имеет стальной каркас с виниловой облицовкой. Его размеры составляют 8 м в длину и 2,4 м в ширину.

Посетители входят в дом через застекленные двери со встроенным умным клапаном для кошек — последний открывается только тогда, когда обнаруживает микрочип животного, чтобы не пускать других животных.

Гостиная расположена справа и в ней установлен диван. Рядом находится кухня, которая довольно хорошо укомплектована по меркам крошечного дома и включает в себя полноразмерный холодильник и духовку с четырехконфорочной плитой, работающей на пропане, а также стиральную машину.

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Там также есть выдвижная кладовая. Кухня соединяется с ванной комнатой, которая выглядит уютно и имеет компостный туалет, душ и раковину.

В главную спальню Dreamweaver Tiny House ведет встроенная лестница, в которой также установлена ​​система отопления, работающая на пропане.

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Сама спальня содержит кровать размера «queen-size» и шкаф для одежды, и представляет собой типичный крошечный чердак в стиле дома с низким потолком. Тем не менее, Build Tiny установил опущенную платформу, которая позволяет владельцам стоять в вертикальном положении, что значительно облегчает процесс одевания.

Вторая спальня — детская комната, к которой ведет съемная деревянная лестница с чередованием ступеней. В нем есть только односпальная кровать и место для хранения.

Электропитание получают от солнечной панели на крыше с батареями и инвертором, размещенными во внешнем ящике для хранения, хотя в доме также имеется стандартное подключение в стиле RV на случай, если питание от сети более удобно.

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Dreamweaver Tiny House был представлен в Данидин, на Южном острове Новой Зеландии, в виде готового здания с приборами, мебелью и оборудованием на солнечной энергии. Общая стоимость полностью укомплектованного дома около 96 000 долл. США.

источник: buildtiny