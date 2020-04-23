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Компактная солнечная панель зарядит гаджет в походе и путешествии где нет электричества

23.04.2020
Компактная солнечная панель зарядит гаджет в походе и путешествии где нет электричества

Применение солнечных панелей позволяет владельцам загородных домов и дач стать энергонезависимыми от центральных сетей в теплое время года.

Дизайнеры студии Krystal Grouphug создали компактную солнечную панель Window Solar Charger для зарядки любых гаджетов в условиях отсутствия электричества. Она особенно пригодится в походе, в путешествии и т.п.

Компактная солнечная панель зарядит гаджет в походе и путешествии где нет электричества

Модель представляет собой прямоугольную бамбуковую рамку размером 33 × 25 × 3 см, куда вставлены четыре тонкие панели, преобразующие энергию солнечного света в электрический ток. Внутрь рамки встроен аккумулятор емкостью 2200 мАч, для зарядки которого требуется 8–10 часов.

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К Window Solar Charger можно подключать смартфон, планшет и другие устройства и питать их от обычного USB-кабеля. Полного аккумулятора хватит на то, чтобы зарядить два мобильных телефона.

С помощью веревки, закрепленной в верхней части устройства, панель можно повесить на окно или стену, куда попадает достаточно солнечного света.

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