Компактная аккумуляторная пила Bosch EasyCut отличный помощник при ремонте в доме

У владельцев загородных домов насущные проблемы не переводятся. Их всегда ждет какая-то работа на приусадебном участке, иногда ремонта требуют хозяйственные постройки, ну и, конечно, сам дом внутри и снаружи нуждается в постоянном внимании и заботе. И тут не обойтись без верных помощников.

Одним из них может стать компактная аккумуляторная пила Bosch EasyCut 12, которая поможет сделать прорезь в деревянной заготовке, распилить доску, фанеру, ламинат, пластмассу, алюминий и даже оргстекло. Она способна делать пропилы в дереве на глубину до 65 мм, а в пластике — до 30 мм.

Малогабаритная пила, напоминающая по форме пистолет, весит всего 0,9 кг и удобно ложится в руку. Питается она от литий-ионного аккумулятора с выходным напряжением 12 В, который подходит и для других инструментов системы Bosch Power for ALL.

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Заряда аккумулятора емкостью 2,5 Ач вполне хватит на распил 130 брусков сечением 24 × 48 мм. А о своевременной зарядке батареи напомнит индикатор.

Bosch EasyCut 12 не требует обслуживания и смазки пильного полотна. Чтобы вернуть инструменту рабочую хватку, нужно просто открыть крышку на корпусе и установить новое полотно.

Орудовать пилой можно и одной рукой. Рабочее полотно, имеющее особое строение и изготовленное по технологии NanoBLADE, не деформируется и не вибрирует, помогая сохранять точность реза и обеспечивая безопасность мастера.

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Пила имеет кнопочное управление и позволяет регулировать скорость распиливания. Корпус инструмента выполнен из прочного пластика и снабжен прорезиненными накладками, а опорная пластина изготовлена из прочной стали.