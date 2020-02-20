Комбинированный дом — какие материалы и технологии применять

Вписать дом своей мечты в рамки какой-то одной строительной технологии, не жертвуя при этом чем-то действительно важным, не всегда оказывается возможным. Но решение у этой дилеммы есть — надо строить комбинированный дом, сочетающий в себе сразу несколько технологий строительства.

Желание получить лучшее от каждой из строительных технологий кажется вполне очевидным, и тем непонятнее выглядит ситуация с относительно низкой распространенностью комбинированных домов. Возможно, виной тому строительные компании и архитекторы, которые обычно специализируются лишь на каком-то одном типе строительства и скептически настроены к технологиям, которыми не владеют Тем не менее преимущества комбинации нескольких технологий строительства в одном доме были замечены многие сотни лет назад и широко применялись в местах, где было хоть какое-то разнообразие доступных строительных материалов.

Так, яркими представителями комбинированного домостроения являются альпийские шале, в которых первый этаж был каменным, а второй из дерева. Изначально, комбинация этих материалов делалась с сугубо практическими целями. Во- первых, из-за пересеченного рельефа, свойственного предгорьям Альп, дома строились на склонах и, таким образом, стены цокольного этажа с одной из сторон оказывались заглубленными в землю, в результате чего никакой другой из доступных в то время и в той местности материалов, кроме камня, для их строительства не подходил. Во-вторых, каменные стены цокольного этажа лучше переносили и контакт со снегом, который могло наметать к стенам шале в огромных объемах. Поскольку стены, сложенные из дикого камня, плохо сохраняют тепло, то на первом этаже размещались хозяйственные помещения, жилым же был второй этаж, строившимся из дерева, которое намного лучше камня способно удерживать тепло в доме.

В былые времена комбинированные дома часто строились в провинциальных городах купцами и мещанами. В данном случае, каменный первый этаж увеличивал шансы хозяев дома сохранить наиболее ценное имущество в случае пожаров, которые не были редкостью в городах с плотной деревянной застройкой. Для защиты от пожаров даже деревянные стены иногда покрывали слоем штукатурки. На первом каменном этаже купцы размещали магазины и склады с товарами, а сами жили на втором, деревянном. Конечно же, в настоящее время вышеназванные причины строительства комбинированных домов перестали быть актуальными и потому, что стены из современных каменных материалов в большинстве своем теплее, чем из дерева, да и потому, что древесина, благодаря современным огне- и биозащитным покрытиям, стала стойкой как к огню, так и к гниению.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КОНОПЛИ ЭКОЛОГИЧНО, ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО И ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Зато появилось множество других причин строить именно комбинированный дом. На первом месте среди них, конечно же, снижение стоимости строительства. Первый этаж комбинированного дома может быть как каменным, так и деревянным. Главное, чтобы несущая способность стен была достаточной. Проще говоря, если из данного материала можно строить двухэтажные дома, то и для первого этажа комбинированного дома он, скорее всего, подойдет.

Точный ответ может дать только расчет по конкретному проекту. Например, каменный этаж может быть построен из таких современных материалов, как газобетон, поризованная керамика, арболит, керамзито-бетон или из монолитного железобетона в несъемной опалубке. Деревянный этаж может быть сложен из бревна или бруса естественной влажности, а также клееного бруса. Для строительства каркасного этажа подойдет большинство из существующих технологий каркасного домостроения: классический каркас, SIP-панели, каркас из ЛСТК и даже фахверк (при условии каменного первого этажа). В-третьих, благодаря защитным пропиткам, дерево стало менее уязвимо для огня, что в сочетании с соблюдением противопожарных расстояний между домами снижает до минимума вероятность возгорания дома при пожаре по соседству.

Камень + Дерево

Сейчас решение о строительстве комбинированного дома чаще всего принимают поклонники деревянного домостроения, которые при всем прочем хотят облегчить реализацию бытовых и хозяйственных помещений с повышенной влажностью, а также решить задачу размещения отопительного оборудования. Ванная, туалет, кухня, прачечная, сауна, котельная и гостиная с камином располагаются на первом этаже с каменными стенами. Спальни, детские и кабинеты в этом случае помещаются на втором деревянном этаже. Данное решение позволяет убить одним выстрелом сразу нескольких зайцев. Сон и отдых, как наиболее длительный период пребывания в доме, приходятся на деревянный этаж, за что, собственно, и ратуют поклонники деревянного домостроения.

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Строительство и отделка влажных помещений в этаже с каменными стенами намного проще и дешевле, а время нахождения в них относительно невелико. Деревянные стены подняты высоко над землей и защищены свесами кровли, что оберегает их от влаги и обеспечивает большую долговечность при меньшем уходе. Также комбинированные дома строят с целью подражания популярному стилю альпийского шале.

Дерево + Каркас

Де-факто к строительству комбинированного дома приводит нежелание делать фронтоны из бревен или бруса в деревянных домах с мансардным этажом. Первый этаж в таких домах из дерева, а второй каркасный. Это существенно упрощает конструкцию скатной кровли в домах из древесины естественной влажности, поскольку в противном случае на период усадки пришлось бы делать временную кровлю с последующей заменой после усадки на постоянную или скользящую конструкцию стропильной системы, или фронтон по технологии Post & Beam.

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Есть смысл обратить внимание на комбинированные дома и тем, кто хочет в перспективе жить в деревянном доме, но не имеет возможности ждать несколько лет, пока дом из бревен или бруса естественной влажности даст усадку. В этом случае первый этаж может быть заселен сразу по окончании строительства, вторым же этажом из дерева удастся воспользоваться через год или два.

Камень + Камень

Уместны не только сочетания каменных, деревянных и каркасных этажей, но и двух этажей из различных материалов, относящихся к одной группе. Например, первый этаж строится из кирпича, а второй из газобетона. Или первый из профилированного бруса, а второй из оцилиндрованного бревна. Или первый из SIP-панелей, а второй по классической каркасной технологии. Комбинации материалов и технологий могут быть самыми разными, все зависит от целей и мотивов, которыми руководствуются владельцы дома.

Передумал, потому и комбинированный

Комбинированный дом, возможно, станет выходом для тех, кто на середине строительства по каким-то причинам разочаровался в изначально выбранном материале. Для того чтобы не сносить или не выставлять на продажу недостроенный дом, второй этаж можно строить из другого материала.

Реконструкция старого дома

Достаточно часто дом получается комбинированным вследствие реконструкции старого, когда на одноэтажную постройку из камня или дерева надстраивается еще один этаж. Важным моментом тут становится правильное определение несущей способности стен первого этажа. Возможен и вариант, когда к старому дому делается пристройка из другого стенового материала.

Комбинированный дом как возможность сэкономить

Комбинированные дома обеспечивают широкие возможности для строительства дома с характеристиками, одновременно соответствующими двум или трем разным типам домостроения. Именно в этой комбинации достоинств различных стеновых материалов и заключается основное преимущество комбинированного дома. Помимо этого, комбинированные дома дают возможность сэкономить, в случае если есть желание использовать особенно дорогие стеновые материалы. Например, из-за своих свойств, а также редкости или трудоемкости изготовления наверху рейтинга дорогих стеновых материалов числятся: сухостойная сосна, кедр, лиственница, мореный лес (топляк), а также качественный клееный брус и бревна большого диаметра. Тратить материал, имеющий цену в несколько десятков тысяч рублей за кубометр, на хозяйственные помещения, мягко говоря, нерационально.

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Кроме того, особые свойства, которыми обладают описанные материалы, вряд ли пригодятся в хозяйственных помещениях. Самый недорогой газобетон в ванной, котельной и даже кухне будет выигрывать у них по большинству из важных для таких помещений характеристик Ну, а кедр или сухостойная сосна проявят себя оптимальным образом в спальнях и детских. Большой дом, полностью построенный из кедра или сухостойной сосны, был бы не только существенно дороже, но и хуже по совокупности характеристик. Поэтому строительство первого этажа, например, из газобетона, а второго из клееного бруса позволяет не только хорошо сэкономить на строительстве, но и получить дом, сочетающий в себе характеристики сразу каменного и деревянного.

источник: odoms