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Комбинированная ветряная турбина для выработки большего количества электроэнергии

04.03.2020
Комбинированная ветряная турбина для выработки электроэнергии используется на краях кровли зданий

Neoventi хочет использовать края крыши коммерческих зданий с использованием комбинации энергии ветра и солнца, состоящей из горизонтального ротора ветра и фотоэлектрических модулей.

Компания выпустила на рынок новую форму небольшой ветряной турбины . Так называемый ветровой ролик представляет собой ротор с горизонтальной осью. Он предназначен для использования на краях кровли зданий с плоской крышей. Потому что там преобладают увеличенные скорости ветра, которые должны использовать ветряные турбины для выработки электроэнергии. Neoventi также сочетает в себе ветродвигатель с фотоэлектрическими модулями, которые служат крышкой.

Комбинированная ветряная турбина для выработки электроэнергии используется на краях кровли зданий

Комбинация энергии ветра и солнца достигает номинальной мощности 2 кВт. Из них 1,5 кВт приходится на ветродвигатель, а 0,5 кВт — на фотоэлектрические модули. Сама ветряная мельница имеет длину 2 метра и диаметр 0,75 метра. Вес всего агрегата составляет 160 кг.

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Преимущество горизонтальной оси видно у производителя в стабильности по сравнению с вертикальными роторами. Скорость намоточного ролика составляет от 0 до 400 оборотов в минуту. По словам производителя, крен ветра начинается при скорости ветра от 3 до 4 м / с с выработкой мощности. Но от 6 до 7 м / с необходимы для эффективной работы. При сильном ветре отключение не требуется.

Комбинация энергии ветра и солнца является масштабируемой. Несколько катков могут быть размещены непосредственно рядом друг с другом. Таким образом, они особенно подходят для промышленных и коммерческих залов, где преобладают ветреные районы.

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