Команда профессионалов Zaha Hadid Architects спроектировала фантастический железнодорожный вокзал в Эстонии (фото)

Команда профессионалов Zaha Hadid Architects спроектировала эстонский железнодорожный вокзал, больше похожий на причудливый объект из фантастического фильма. Терминал станет частью железной дороги европейского образца Rail Baltica, которая в скором времени соединит Эстонию с Литвой, Латвией, Польшей и Германией.

Известное британское бюро Zaha Hadid Architects стало победителем в Международном конкурсе на проектирование нового железнодорожного вокзала в Таллине (Эстония). Именно этот проект наиболее впечатлил устроителей конкурса, причем не столько фантастическими очертаниями, а в большей мере своей универсальностью.

Предполагается, что это будет мультимодальный транспортный узел для местных, национальных и международных путешественников, соединяющий автобусные, трамвайные и железнодорожные пути, а также прилегающий к нему Таллинский аэропорт.

Район Юлемисте (Ülemiste) благодаря новому терминалу станет отправной точкой железнодорожной высокоскоростной магистрали Rail Baltica. По сведениям редакции Novate.Ru, одновременно со строительством вокзала будет прокладываться железнодорожная магистраль европейской колеи (ширина 1435 мм) протяженностью 870 км, которая соединит Таллин, Ригу, Каунас (будет ответвление на Вильнюс), Варшаву и Берлин, что улучшит сообщение между Центральной и Восточной Европой.

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Хотя сроки окончания строительства транспортного узла определить очень сложно, лондонская фирма, которая в этом проекте сотрудничает с эстонской компанией Esplan, заявила, что они готовы внедрять модульную систему, чтобы собирать структуру терминала поэтапно.

Это позволит использовать по прямому назначению вокзал Ülemiste на протяжении всего процесса строительства, а также сведет к минимуму время остановки движения транспорта в этом оживленном районе. Поскольку новый объект является двухуровневым и многофункциональным терминалом, то параллельно будет строиться еще и пешеходный мост над автомагистралью и железнодорожным полотном.

Пространственная геометрия вокзала разработана так, чтобы максимально упростить навигацию и создать комфортные условия пребывания и передвижения пассажиров как внутри терминала, так и по пешеходному мосту.

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Помимо внедрения инновационных технологических систем, которые будут следить за безопасностью движения как транспорта, так и пассажиров. Само строение разработано так, чтобы полностью соответствовать всем экологическим стандартам строительства (сертификация BREEAM).