Клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких, для больных коронавирусом, начали печатать на 3D-принтере

Сегодня Италия превратилась в эпицентр пандемии коронавируса. На данный момент там зафиксировано 31 506 случаев заражения и 2503 смертельных исхода — больше лишь в Китае. Ситуация в стране очень сложная, и медикам не хватает многих важных вещей, таких как клапаны для аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), которые также известны как клапаны Вентури.

Однако зачастую помощь приходит не от крупных международных организаций, а от неравнодушных местных жителей. Один из таких — Кристиан Фракасси, основатель компании Isanova, которая занимается 3D-печатью.

Когда Кристиан узнал, что из-за нехватки клапанов в больнице небольшого городка Кьяри не могут оказать необходимую помощь больным, он тут же принялся действовать.

Вместе со своим коллегой-инженером Кристиан приехал в больницу и детально разобрался, как выглядят те самые детали. Поскольку производитель клапанов чертежей не предоставляет, энтузиастам пришлось сделать их самостоятельно.

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Уже на следующий день компания Фракасси запустила в производство партию из сотни клапанов Вентури. Первые образцы привезли в госпиталь вечером того же дня.

источник: naked-science