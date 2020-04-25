Kitty Hawk объединяется с Boeing для запуска летающего такси

Американский разработчик летательных аппаратов Kitty Hawk объявил о сотрудничестве с аэрокосмической корпорацией Boeing.

Авиационный гигант нуждается в партнерах, чтобы обойти конкурентов на быстро растущем рынке. А амбициозному стартапу принесут пользу опыт и инвестиции «старшего брата».

Авиакомпания Boeing нашла нового партнера для разработки летающих такси — Kitty Hawk. Подробности сделки держатся в секрете, однако очевидно, что компании намерены объединить опыт и финансы Boeing с инновационным подходом молодого стартапа.

Ранее Kitty Hawk уже начала тестирование аэротакси Cora и пассажирского коптера Flyer. Однако, даже несмотря на поддержку CEO Alphabet Ларри Пейджа, ресурсов стартапа не хватает на реализацию амбициозных планов на рынке, где новые конкуренты появляются чуть ли не каждую неделю.

Помощь Boeing означает не только значительные инвестиции, но и доступ к обширной базе клиентов в перспективе.

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В свою очередь, Boeing получит в свое распоряжение технологии, которые, возможно, обеспечат преимущество перед конкурентами.

Отметим, что у авиагиганта уже есть собственные наработки в этом направлении, включая прототип автономного электрического аэротакси. В каком виде будут развиваться эти проекты — тоже пока неясно.

источник: techcrunch