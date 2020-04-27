Китайский стартап Aiway выпустил для европейского рынка электрокроссовер U5, стоимостью от 25 тыс. евро (видео)

Китайский электромобильный стартап Aiway выпустил на своем заводе в Шанжао первые модели кроссовера U5 для европейского рынка. Официальный старт продаж Aiway U5 в Европе должен начаться в 2020 году.

В 2019 году компания получила разрешения и сертификаты на работу в Европе. Таким образом, Aiway станет первым китайским автопроизводителем, электромобили которого будут официально продаваться в европейских странах.

«Эти модели будут представлены потенциальным клиентам на различных презентациях по всей Европе, что позволит всем желающим испытать европейскую версию Aiways U5 до того, как она поступит на рынок», — сказал Самуэль Фу, президент и соучредитель Aiways.

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Основные технические характеристики электрокара Aiway U5. Длина электрокроссовера составляет 4,70 м, ширина – 1,90 м, высота — 1,73 м. Аккумуляторная батарея емкостью 63 кВт⋅ч, электродвигатель с крутящим моментом 315 Н⋅м и 140 кВт мощности на передней оси. Запас хода автомобиля по циклу NEDC составляет 460 км на одном заряде. Базовая цена модели составит от 25 тыс. евро.

В августе китайский концерн получил лицензию на производство от корпорации Jiangling Motors Holding. К этому времени строительство завода с инвестициями 1,73 миллиарда евро подошло к концу и заняло всего 14 месяцев.

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Сейчас в Шанржао собирают 150 тыс. автомобилей в год, далее возможно увеличение производительности до 300 000 электрокаров. Автомобильная фабрика состоит из аккумуляторного, кузовного, штамповочного, сборочного цехов и цеха покраски.

источник: etoeco