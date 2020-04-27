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Китайский стартап Aiway выпустил для европейского рынка электрокроссовер U5, стоимостью от 25 тыс. евро (видео)

27.04.2020
Китайский стартап Aiway выпустил для европейского рынка электрокроссовер U5, стоимостью от 25 тыс. евро

Китайский электромобильный стартап Aiway выпустил на своем заводе в Шанжао первые модели кроссовера U5 для европейского рынка. Официальный старт продаж Aiway U5 в Европе должен начаться в 2020 году.

В 2019 году компания получила разрешения и сертификаты на работу в Европе. Таким образом, Aiway станет первым китайским автопроизводителем, электромобили которого будут официально продаваться в европейских странах.

Китайский стартап Aiway выпустил для европейского рынка электрокроссовер U5, стоимостью от 25 тыс. евро

«Эти модели будут представлены потенциальным клиентам на различных презентациях по всей Европе, что позволит всем желающим испытать европейскую версию Aiways U5 до того, как она поступит на рынок», — сказал Самуэль Фу, президент и соучредитель Aiways.

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Основные технические характеристики электрокара Aiway U5. Длина электрокроссовера составляет 4,70 м, ширина – 1,90 м, высота — 1,73 м. Аккумуляторная батарея емкостью 63 кВт⋅ч, электродвигатель с крутящим моментом 315 Н⋅м и 140 кВт мощности на передней оси. Запас хода автомобиля по циклу NEDC составляет 460 км на одном заряде. Базовая цена модели составит от 25 тыс. евро.

В августе китайский концерн получил лицензию на производство от корпорации Jiangling Motors Holding. К этому времени строительство завода с инвестициями 1,73 миллиарда евро подошло к концу и заняло всего 14 месяцев.

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Сейчас в Шанржао собирают 150 тыс. автомобилей в год, далее возможно увеличение производительности до 300 000 электрокаров. Автомобильная фабрика состоит из аккумуляторного, кузовного, штамповочного, сборочного цехов и цеха покраски.

источник: etoeco

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