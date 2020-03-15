Китайская компания eHang запустит первый в мире коммерческий сервис аэротакси уже в этом году (видео)

Китайская компания eHang намерена запустить первый в мире коммерческий сервис аэротакси уже в нынешнем году. Произойдет это в Гуанчжоу — мегаполисе с населением около 15 млн человек. На первом этапе клиентами стартапа станут турфирмы, медицинские организации, а также транспортные компании.

Помимо 216 пассажирских дронов eHang AVV, компания также предлагает небольшие грузовые квадрокоптеры — вероятно, в первую очередь их будут применять для перевозки лекарств. У компании уже есть лицензия на осуществление беспилотных полетов, а, судя по заявленным темпам — и всемерное содействие властей Гуанчжоу.

Bloomberg утверждает, что eHang готовится к IPO, в рамках которого будут проданы 10-15% акций на сумму около $200 млн. При этом официальная оценка стоимости не публикуется.

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Вдобавок к разработке системы управления полетами, отвечающей за безопасное воздушное движение такси над крышами городов, EHang намерена сотрудничать с администрацией в создании инфраструктуры, необходимой для управления этой сетью. В частности, по мере проведения испытаний в городе будут строить посадочные площадки.

Гуанчжоу, где живет более 15 млн человек, — один из самых бурно развивающихся китайских мегаполисов. Сейчас это политический, экономический и культурный центр всего южного Китая.

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Власти заинтересованы в появлении нового вида транспорта, который поможет снизить нагрузку на наземные виды и лучше подходит для мегаполисов, чем любые более традиционные способы перемещения, включая автономные автобусы и такси.

источник: cleantechnica