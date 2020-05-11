Китайцы представили солнечную плитку для дорожного покрытия с КПД – 15%, по прочности сравнимую с бетоном

Многие годы инженеры из разных стран пытаются превратить дороги в практичный и эффективный источник энергии. Подобными проектами занимаются США, Нидерланды, Германия, Франция, Венгрия и другие. Вот и исследователи из Шанхайского транспортного университета и Гонконгского политехнического университета создали собственную фотоэлектрическую плитку для мощения тротуаров и велосипедных дорожек.

Каждый отдельный элемент фотоэлектрической плитки имеет площадь 500 мм² и толщину около 20 мм. Одна дорожная панель состоит из девяти монокристаллических солнечных ячеек, демонстрирующих 15-процентную эффективность преобразования солнечного света, которые соединены последовательно, с заявленной общей мощностью 30-40 Вт.

Фотоэлементы и закаленное стекло, по словам исследовательской группы, были закуплены у китайских производителей и собраны в Гонконге. Было разработано два прототипа с различными характеристиками и назначением.

«Выяснилось, что напольная плитка с поперечным слоем имеет более высокие противоскользящие характеристики, но более низкий коэффициент прозрачности», — пишут исследователи. Тем не менее, прозрачность была определена на уровне около 90%, а термостойкость достигла 288 градусов Цельсия, что не вызывает опасений по поводу повреждений, связанных с интенсивным воздействием солнца.

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Правда, испытания покрытия в реальных условиях, проведенные без затенения, показали меньшую, чем ожидалось, выходную мощность, что связано с более низкой прозрачностью закаленного стекла. Интересно, что по утверждениям ученых, созданная ими плитка по прочности и долговечности может сравниться с бетоном.

«Результаты показывают, что разработанный фотоэлектрический настил может достигать удовлетворительных показателей эффективности преобразования солнечной энергии, противоскольжения, термостойкости, долговечности и прочности, демонстрируя, что такие «солнечные» плитки могут использоваться в качестве замены дорожных покрытий и велосипедных дорожек», — говорится в исследовании.

Отвечая на вопрос PV magazine о прочности такого покрытия, исследователь Тао Ма сказал, что технология закаленного стекла в последнее время значительно улучшилась. По его словам, механическое воздействие не является большим препятствием, потому что теперь закаленное стекло может выдержать даже автомобиль или грузовик, но в случае применения такой плитки на проезжей части ее долговечность все-таки будет небольшой.

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Кроме того, ученый отметил, что затенение на тротуарах также не будет проблемой. Ее можно решить, добавив несколько байпасных диодов, чтобы заменить в цепи затененную солнечную ячейку, которая может повлиять на эффективность работы всей панели. Но с другой стороны, это приведет к удорожанию конечного продукта. В целом же исследователи настроены весьма оптимистично и, похоже, по каждому вопросу готовы предоставить готовое техническое решение.

источник: sciencedirect.com