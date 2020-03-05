Китайцы строят собственное «искусственное Солнце»

Китайские инженеры завершат строительство экспериментального сверхпроводящего токомака (EAST) уже в 2020 году. В дальнейшем на его основе ученые попытаются создать первый в истории человечества стабильный реактор термоядерного синтеза CFETR, сообщил чиновник Китайской национальной ядерной корпорации.

В конце прошлого года китайские физики разогрели плазму внутри сверхпроводящей установки East для термоядерного синтеза до 100 млн градусов Цельсия. Это в шесть раз выше температуры солнечного ядра, которое нагревается до 15 млн градусов Цельсия.

13-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК, В СВОЕЙ КОМНАТЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНО СОБРАЛ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР

Заряженные и нагретые частицы плазмы в токамаке удерживаются при помощи магнитных полей, которые появляются от самой плазмы. Это позволяет обеспечивать постоянный нагрев атомов и удерживать кольцо плазмы на одном месте. При этом ученые в аналогичном немецком токамаке удерживают плазму при помощи магнитных катушек — они делают атомы намного стабильнее, однако не позволяют нагреть плазму до сверхтемператур.

МИНИАТЮРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР В КАЖДЫЙ ДОМ — ЭТО РЕАЛЬНО!

«Искусственная солнечная плазма в основном состоит из электронов и ионов. Нам уже удалось разогреть электроны на 100 млн градусов Цельсия в основной плазме, а ионы — до 50 млн градусов Цельсия. Именно ионы и будут генерировать энергию в устройстве.» — сообщил чиновник Китайской национальной ядерной корпорации Дуань Сюру