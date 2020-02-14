Китайцы построили «бульвар в небе», парк поднятый над землей

В китайском Шэньчжэне был представлен новый парк длиной полтора километра. Этот «бульвар в небе», который уже получил среди местных жителей прозвище «извилистый скайдек» (скайдек — это верхняя палуба корабля), является частью проекта HASSELL, победившего в конкурсе на создание проекта зоны смешанного использования в новом деловом районе Цяньхай.

Необычная аллея, окруженная зеленью, расположится в паре десятков метров над землей на специальных опорах, поэтому с нее будет открываться потрясающий вид на город. Помимо использования в качестве обзорной площадки, она также будет выступать в качестве велосипедной и беговой дорожки, соединяющей культурные достопримечательности центра города.

Учитывая успех поднятых над землей парков и зон зеленых насаждений во всем мире, Qianhai Mawan Mile обещает стать многофункциональным общественным пространством, используемым для искусства, розничной торговли и общественного здравоохранения.

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«Этот проект призван привлечь людей, особенно молодых и энергичных жителей к данной быстро меняющейся области, и способствовать улучшению здоровья и социальных связей, — объясняет HASSELL. — Наш проект состоит из четырех интегрированных слоев: подземной и наземной зоны, сплошного парка, ряда павильонных зданий и скайдека, который проляжет над этим всем».

«Qianhai Mawan Mile» — это не только «бульвар в небе», ведь весь участок занимает 3,36 гектара. В то время как скайдек над головами в первую очередь выступает в роли пешеходного пространства и места для спорта, зеленая зона на земле будет разделена на множество пассивных и активных зон с садами, игровыми площадками для детей, местами для групповых занятий и площадями с кафе, а также местами для выступлений и художественных инсталляций.

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Крупный развлекательный комплекс будет размещен под землей, причем в него будет прямой доступ из нескольких станций метро. На южном краю Qianhai Mawan Mile расположится новый культурно-развлекательный район с тремя павильонами.