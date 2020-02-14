Главная НовостиСтроительство Китайцы построили «бульвар в небе», парк поднятый над землей

Китайцы построили «бульвар в небе», парк поднятый над землей

14.02.2020
Китайцы построили «бульвар в небе», парк поднятый над землей

В китайском Шэньчжэне был представлен новый парк длиной полтора километра. Этот «бульвар в небе», который уже получил среди местных жителей прозвище «извилистый скайдек» (скайдек — это верхняя палуба корабля), является частью проекта HASSELL, победившего в конкурсе на создание проекта зоны смешанного использования в новом деловом районе Цяньхай.

Необычная аллея, окруженная зеленью, расположится в паре десятков метров над землей на специальных опорах, поэтому с нее будет открываться потрясающий вид на город. Помимо использования в качестве обзорной площадки, она также будет выступать в качестве велосипедной и беговой дорожки, соединяющей культурные достопримечательности центра города.

Китайцы построили «бульвар в небе», парк поднятый над землей

Учитывая успех поднятых над землей парков и зон зеленых насаждений во всем мире, Qianhai Mawan Mile обещает стать многофункциональным общественным пространством, используемым для искусства, розничной торговли и общественного здравоохранения.

КИТАЙСКИЕ ГОРОДА БУДЕТ ОСВЕЩАТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЛУНА

«Этот проект призван привлечь людей, особенно молодых и энергичных жителей к данной быстро меняющейся области, и способствовать улучшению здоровья и социальных связей, — объясняет HASSELL. — Наш проект состоит из четырех интегрированных слоев: подземной и наземной зоны, сплошного парка, ряда павильонных зданий и скайдека, который проляжет над этим всем».

Китайцы построили «бульвар в небе», парк поднятый над землей

«Qianhai Mawan Mile» — это не только «бульвар в небе», ведь весь участок занимает 3,36 гектара. В то время как скайдек над головами в первую очередь выступает в роли пешеходного пространства и места для спорта, зеленая зона на земле будет разделена на множество пассивных и активных зон с садами, игровыми площадками для детей, местами для групповых занятий и площадями с кафе, а также местами для выступлений и художественных инсталляций.

КИТАЙ СТРОИТ САМУЮ МОЩНУЮ СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Крупный развлекательный комплекс будет размещен под землей, причем в него будет прямой доступ из нескольких станций метро. На южном краю Qianhai Mawan Mile расположится новый культурно-развлекательный район с тремя павильонами.

, ,
В Норвегии построили необычный мост-арт-галерею
Строительство

В Норвегии построили необычный мост-арт-галерею
Lego Group построил себе энергонезависимое экоздание из фирменных «кирпичиков»
Строительство

Lego Group построил себе энергонезависимое экоздание из фирменных «кирпичиков» (фото)
Дания планирует строительство девяти энергонезависимых островов
Строительство

Дания планирует строительство девяти энергонезависимых островов
Ископаемые здания в геологическом парке Бухайс демонстрируют геологию в арабской пустыне
Строительство

Здания в форме окаменелых морских ежей, демонстрируют геологию в арабской пустыне
Модульный фасад из деревянных поддонов AME-LOT, как экологичное преобразование фасадов
Строительство

Модульный фасад из деревянных поддонов AME-LOT, как экологичное преобразование фасадов
Архитекторы Street Monkey Architects создали проект быстровозводимых зданий «улица обезьяна»
Строительство

Архитекторы Street Monkey Architects создали проект быстровозводимых зданий «улица обезьяна»