Китайцы будут создавать роботов из «жидкого металла»

Исследователи из Университета Цинхуа в Китае создала новый материал с условным названием «жидкий металл», который легко меняет форму при сохранении базовых качеств. И хотя до эффектов вроде способностей знаменитого Т-1000 из фильма «Терминатор-2» далеко, ученые уже видят у новинки перспективы для создания различных типов роботов.

В основе состава лежит сплав галлия и индия, температура плавления которого всего 15,5 ℃, поэтому при комнатной температуре металл уже становится жидким и способным изменять форму без затрат энергии.

В толще металла находятся крошечные пузырьки с воздухом, которые обеспечивают ему крайне малую плотность и отличную плавучесть. Но такая добавка никак не сказалась на электропроводности или способности фиксировать форму при застывании.

Если отлить из такого жидкого металла лист, то его можно сложить по принципу оригами до 8 раз без потери прочности и прочих эксплуатационных качеств. Это открывает путь для создания различных инструментов, хватов и насадок для манипуляторов роботов, которые можно менять в зависимости от текущей задачи.

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«Мы надеемся и дальше развивать мягких роботов с использованием жидкого металла. Их можно будет задействовать в специальных миссиях вроде поиска и спасения жертв землетрясений, так как роботы могут изменять форму, чтобы проникать под двери или пролезать через пространства, в которые не может поместиться человек», — уверен исследователь.

источник: newscientist