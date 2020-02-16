Китай строит солнечную электростанцию в космосе, она в 6 раз эффективнее наземных

Первые установки разместят в стратосфере, а затем станции выведут на геостационарную орбиту. Такая система будет в шесть раз эффективнее наземных, а поставлять электроэнергию будет круглосуточно. Проект в духе научной фантастики начнут воплощать в ближайшее десятилетие.

В Чунцине началась сборка первой солнечной электростанции, которую разместят в космосе. Китайские космические установки автоматически преобразуют солнечную энергию в электричество, а затем передадут его на Землю с помощью микроволн или лазеров.

Согласно плану, в 2021–2025 годы КНР отправит в стратосферу миниатюрные станции мощностью в несколько киловатт. В 2030-е станции достигнут показателей в несколько мегаватт, а к 2050-му их мощность уже будут измерять в гигаваттах.

Конечная цель — создание сверхмощной системы сбора солнечной энергии на высоте 36 тыс. км. Видимо, подразумевается размещение на геостационарной орбите.

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Эксперты Китайской академии космических технологий (CAST) полагают, что космическая электростанция будет поставлять энергию круглосуточно, а по эффективности в шесть раз превзойдет наземные станции.

Пока неясно, как именно китайские ученые будут воплощать замысел. Грандиозная солнечная ферма будет весить около 1000 тонн — в 2,5 раза больше МКС, и доставить все необходимое оборудование на орбиту будет непросто. Исследователи допускают, что в процессе сборки будут участвовать роботы и 3D-принтеры.

Также неизвестно, как микроволновое излучение повлияет на атмосферу и состояние окружающей среды на Земле.

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Представители CAST подчеркивают, что солнечная станция в космосе станет неиссякаемым источником электроэнергии и позволит подзаряжать электрокары в любое время и в любом месте.

Для Китая это серьезный аргумент: страна занимает лидирующую позицию в мире по количеству электромобилей. Однако инженеры не поясняют, как именно будет работать система электрозаправок в связке с орбитальной солнечной установкой.