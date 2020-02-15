Китай начал строительство транспортных систем для поездов на магнитных подушках, которые разгоняются до 1000 км/час

Китай всерьез намерен занять лидирующие позиции в строительстве транспортных систем для поездов на магнитных подушках, которые смогут разгонятся до 600-1000 километров в час. Это почти в три раза быстрее современных высокоскоростных поездов. Во время движения маглев, управляемый силой искусственно созданного магнитного поля, будто бы парит над железнодорожным полотном, не касаясь его.

Экспериментальные пути могут быть проложены в провинции Хубэй в начале следующего года. К этому времени планируют сконструировать и прототип поезда на магнитной подушке. Изучением возможности строительства скоростной магистрали между Гуанчжоу и Пекином занимается проектный институт China Railway Group Limited. В случае успешной реализации проекта 2200-километровое расстояние из Уханя в Гуанчжоу можно будет преодолеть за два часа.

Этот проект – часть амбициозного плана китайских властей по строительству линий магнитной левитации между крупнейшими мегаполисами страны взамен действующих путей. Сейчас загрузка скоростных поездов, курсирующих между Пекином и Шанхаем, и Пекином и Гуанчжоу, составляет 82 процента, а в период праздников и отпусков, вагоны и вовсе забиты до отказа.

Кроме того Китай прорабатывает возможность запуска поездов на магнитной подушке между дельтами рек Янцзы и Чжуцзян, где, как ожидается, спрос на скоростные междугородние поездки будет расти еще больше. Если дорога между городами будет занимать около часа, такой вариант передвижения может стать достойной альтернативой авиасообщениям.

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Помимо КНР, разработку таких поездов ведут Япония, США и Германия.