Китай начал производить и продавать полностью автономные боевые дроны

Китайский военный подрядчик Ziyan начал продавать беспилотники с оружием другим странам. Компания предлагает полностью автономные или минимально контролируемые человеком устройства. Об этом сообщили со ссылкой на выступление министра обороны США Марка Эспера.

По его словам, одной из основных разработок на продажу стал дрон Blowfish A3 — автономный аппарат вертолётного типа, вооружённый автоматическим оружием. Беспилотником уже заинтересовались власти Саудовской Аравии и Пакистана.

Эспер заявил, что китайские оружейные предприятия продвигают дроны как способные к «полной автономии». Среди возможностей аппаратов в том числе заявлена способность наносить смертельные целевые удары.

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Как отметили эксперты, многие страны Европы выступили против полностью автономных роботов в армии, но между США, Россией и Китаем началась гонка вооружений.

В настоящее время продажа беспилотника согласованно с Саудовской Аравией и Пакистаном. Китайское правительство аргументирует свое решение тем, что такого типа оружие в ближайшее время появится по всему миру, а ее использование в будущем неизбежно.

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В прошлом году Zeng Yi, старший директор NORINCO, третьей по величине китайской компании военно-промышленного комплекса, прогнозировал, что роботы появятся на поле боя уже в 2025 году.

источник: defenseone