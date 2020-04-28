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Китай активно разрабатывает новое поколение связи 6G

28.04.2020
Китай активно разрабатывает новое поколение связи 6G

Стандарт 5G еще не внедрен, но Пекин уже смотрит в будущее и разрабатывает новое поколение связи. Скорость передачи данных станет такой высокой, что можно будет скачать сотни фильмов в высоком качестве за секунду. Но использовать 6G будут не для этого.

Китай опережает США во всем, что касается подготовки к внедрению 5G. Руководство Китая не собирается на этом останавливаться и готовится к эре 6G, хотя она и наступит не раньше 2030 года.

При Министерстве промышленности и информатизации КНР уже работает группа по беспроводным технологиям. Глава группы Су Синь сообщил, что концептуальное исследование 6G уже началось. Ранее предполагалось, что разработка нового стандарта начнется не раньше 2020 года.

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5G обеспечивает большую пропускную способность и минимизирует задержку при передаче данных. Благодаря этой технологии беспилотные автомобили должны стать реальностью. Беспроводная связь 6G ускорит передачу данных еще на порядок — около 1 ТБ в секунду.

Шестое поколение связи должно удовлетворить растущие потребности пользователей бизнеса и станет опорой интернета вещей.

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Исследователи по всему миру разрабатывают новые технологии связи. В США и Нидерландах тестируют квантовый интернет. Сингапурский стартап Transcelestial занимается межпланетной лазерной связью. Google запускает аэростаты для раздачи интернета, а Facebook для тех же целей разрабатывает микроспутник.

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