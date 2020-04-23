Кирпичи из полимерных отходов обладают теплоизоляционными свойствами в 5 раз больше, чем обычные кирпичи

Рост полимерных отходов отрицательно влияет на окружающую среду. Человечество производит миллионы тонн пластика каждый год. По оценкам ученых, срок разложения этих отходов составляет около 500 лет.

Аргентинский исследователь Розана Гажина из Национального совета по научным и техническим исследованиям (КОНИСЕТ) и ее команда нашли решение этой проблемы. Они разработали новый строительный материал, полученный путем переработки пластиковых бутылок.

«Новая разработка придет на замену обычным кирпичам», — говорит автор проекта.

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Процесс изготовления очень прост, ведь в отличие от традиционного кирпича, песок заменяется пластиковыми частицами. Для производства одного такого кирпича необходимо 20 пластиковых бутылок.

Использование переработанного пластика в строительстве значительно возросло за последние годы. Это связано с тем, что кирпичи из пластика обладают теплоизоляционными свойствами в 5 раз больше, чем обычные кирпичи.

Такие кирпичи гораздо легче – вес одного изделия составляет всего 1,4 кг. Они имеют более высокую стойкость к возгоранию и менее габаритны.

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«Мусорные» кирпичи уже протестированы и используются в строительстве различных видов жилья», — заявляют авторы.