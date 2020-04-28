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Кирпичи из лунной пыли способны генерировать тепло и электроэнергию

28.04.2020
Кирпичи из лунной пыли способны генерировать тепло и электроэнергию

Европейское космическое агентство проводит исследование стройматериалов из лунной пыли, которые должны быть способны генерировать тепло и электроэнергию.

Европейское Космическое Агентство заказало серию исследований в рамках разработки технологии изготовления стройматериалов из лунного реголита. Сегодня ясно, что просто смешать пыль и грунт с цементом мало – «лунные кирпичи» должны выполнять много нетипичных функций. Новое исследование посвящено вопросу: можно ли с их помощью аккумулировать энергию Солнца в течение лунного дня, чтобы воспользоваться ею лунной ночью?

Кирпичи из лунной пыли способны генерировать тепло и электроэнергию

Условия, моделируемые в тестовой камере, таковы. Сначала 14 земных суток идет постоянный нагрев при температуре до 127 °C и небольшом давлении. Затем камера на такой же период охлаждается до -173 °C в полной темноте. Задача, поставленная перед учеными, в следующем: разработать структуру кирпича, который бы не успел остыть в течение лунной ночи.

Сам по себе постоянно теплый кирпич уже хорош, потому что жилье лунных колонистов не нужно будет обогревать в течение ночи. Но нельзя ли сделать его еще эффективнее, добиться такого уровня аккумуляции энергии, чтобы можно было подключать к стене здания простейший тепловой двигатель для выработки электричества? Теоретически, это вполне реально, на практике же исследование только началось и результат пока неочевиден.

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Проект интересен и тем, что его успех откроет новые перспективы освоения Солнечной системы. По крайней мере, до уровня орбиты Юпитера солнечного света в избытке, и если научиться создавать сверхъемкие аккумуляторы, будущие экспедиции и колонии получат прекрасный источник бесплатной энергии.

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