Киевская многоэтажка установила солнечные панели , ветряки, перешла на автономное отопление и отказалась от монополистов!!!

Многих заинтересовал проект энергоэффективной киевской многоэтажки, на фасаде которой установили солнечные панели. Оказалось, что там не просто используют энергию солнца, а еще поставили ветряки на крыше и переходят на автономную систему отопления.

История дома

Дом был введён в эксплуатацию в 2003-2004 годах. Этот комплекс включает в себя 422 квартиры и 26 нежилых помещений — общая отапливаемая площадь более 40 тыс. м².

Как рассказал Валерий Никитченко, был проведен энергоаудит, который показал, что энергоэффективность дома соответствует классу F (всего существует 7 классов энергоэффективности: от А до G — Прим.), поскольку во время строительства, были допущены грубые ошибки, как проектные так и технологические. «Из-за этого дом начал постепенно разрушаться и, когда мы создали ОСМД, он находился почти в аварийном состоянии».

Путь к ОСМД был не быстрым, решение о создании ОСМД приняли в 2012 году, а только в 2015 году приступили к управлению домом. ОСМД в себе объединяет 422 квартиры. Кстати, тариф на обслуживание придомовой территории составляет 2 грн. 59 коп.

«Когда создали ОСМД, то не нашлось никого, кто бы взялся за управление домом, попросили меня год позаниматься этим вопросом, пока кто-то не найдется. Но, в процессе этого года возник план модернизации-реконструкции дома, который мы реализовываем. За три года мы провели ряд мероприятий связанных с реконструкцией дома, направленных на улучшение не только качественных, но и экономических и технических показателей» — рассказывает глава ОСМД Валерий Никитченко, который также является председателем Ассоциации ОСМД «Левобережье».

Модернизацию дома начали с очевидных вещей: заменили лампы освещения на энергоэффективные, поставили теплосберегающие окна, заменили двери в местах общего пользования, утеплили дом, установили вентилируемый фасад всего первого этажа.

«Мы задействуем такие уникальные вещи в рамках комплексного проекта для многоэтажного дома как распределители, ветроэлектростанция на крыше, горизонтальные ветряки, солнечные панели, концентраторы, геотермальные и воздушные тепловые насосы» — говорит глава ОСМД.

Финансирование проекта

Совладельцам дома удалось привлечь на энергоэффективный проект почти 31,3 млн грн. Из этой суммы людям необходимо вернуть чуть более 6,5 млн грн в течение пяти лет по кредитной ставке 21%.

ОСМД «Оберег на Позняках» взяло самый большой кредит на утепление с момента действия программы по внедрению энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Значительная часть этих средств – 24,5 млн грн – будет погашена из государственного и местных бюджетов.

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Инвестиция размером более миллиона евро в многоквартирный жилой дом произошла впервые в истории Украины. Стартовые деньги – 21,5 млн грн, поступили из городского бюджета по программе совместного финансирования «70/30%». Вторым траншем был «теплый» кредит от «Укргазбанка»: инициаторы привлекли более 9,7 млн грн на пять лет по ставке 21%. В пересчете на каждую квартиру выплаты составят примерно 300 грн/мес, которые нужно будет выплачивать в течение 5 лет.

Для реализации проекта по заказу КГГА был проведен тендер на «Прозоро», победителем которого стала компания Универсал-Буд.

Солнечные панели на фасаде

135 панелей производства LONGI Solar смонтировали на южной стороне дома под углом 90 градусов, на железный каркас, который анкерными болтами крепили на саму стену, предварительно вырезая утеплитель.

Конкретные цифры по выработке можно будет узнать через какое-то время, когда система мониторинга, установленная на солнечной станции, даст свои показатели.

Ветряки на крыше дома

Ветроустановки для проекта поставляла и монтировала украинская компания AltEnergo. Что интересно, компания разработала, запатентовала и производит ветрогенераторы на территории Украины.

Вертикальные ветротурбины, которые и используют в этом проекте хороши тем, что для их работы не требуются мощные потоки ветра, система начинает работать при ветре 2 м/с, так же не важно и направление ветра.

Alt Energo получила справку от санэпидстанции о том, что их ветротурбины абсолютно бесшумны, экологически безопасны как для людей, так и для животных (вибрации и шум не отпугивают птиц и насекомых), в самой компании шутят, что соседей тоже не отпугивают.

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По украинскому законодательству для установки ветроэлектростанции мощностью меньше 75 кВт разрешение не нужно, однако для монтажа ветрогенераторов на крыше необходимо обязательно провести техническое обследование строительных конструкций кровли, и сделать проверку их несущей способности.

На первом этапе поставили 8 ветрогенераторов общей мощностью 2,38 кВт (132 Вт каждый). В дальнейшем свой ветропарк ОСМД так же планирует расширять. Как рассказал представитель AltEnergo Владислав Кривцов: «Мощность одного ветрогенератора зависит от силы ветра может выдавать более 2кВт при скорости ветра 6-8м/с».

«Продавать энергию по «зелёному» тарифу – это уже другой вид деятельности. ОСМД – это неприбыльная организация. К тому же, в нашем случае не будет «лишней» электроэнергии» — рассказал Валерий Никитченко.

Автономная система отопления

«Дом не отказывается от централизированного ГВС и отопления. Оно будет оставаться и дальше в рабочем состоянии. При необходимости, если будет авария или ремонт, то мы всегда сможем открыть вентиль городского тепла или ГВС» — сообщил глава ОСМД.

Сейчас на финальной стадии работы по монтажу автономного электрического отопления. Дом (в пик) потребляет 370 кВт, автономное отопление (в пик и исключительно ночью) будет потреблять 1200 кВт.

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«Впервые в Украине воплощаем в жизнь распределители тепла», похвастался глава ОСМД. На каждой батарее устанавливается счётчик, который фиксирует показания температуры батареи и передаёт информацию в единую информационную систему, которая по формуле высчитывает сколько каждая батарея потребила тепла. Сейчас распределители тепла работают в тестовом режиме.

Для автономного ГВС устанавливают аккумуляторы и тепловые насосы. Насосы будут нагреваться с помощью ВИЭ. Благодаря этому дом сможет снизить затраты на ГВС.

«Таким образом, мы планируем выйти на близкие к нулю затраты на ГВС. Бесплатно, конечно же, не будет, даже летом, когда ГВС будет в избытке. Всё равно, будут в наличии затраты на содержание, обслуживание, амортизацию и т.д.» — сообщает Валерий.

Плата с жильцов за ГВС может собираться двумя способами. Либо компания,которая будет заниматься обслуживанием и эксплуатацией отопительной системы и системы для приготовления ГВС будет вычислять стоимость за приготовления этого ГВС и пропорционально раздавать её потребителям. Либо же этим будет заниматься ОСМД.

Экономическая выгода проекта

Замена окон и дверей, утепление всего фасада дома, ИТП, подвала, труб и задвижек, чистка и настройка всей отопительной системы, ее частичная реконструкция с установкой балансировочных клапанов и автоматики — все это уже привело к снижению потребления тепла с 5440 Гкал (столько потребляли раньше) до 2429 Гкал (за 2018 год).

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После модернизации ОСМД планирует уменьшить потребление тепла до 1380 Гкал. «По расчетам, стоимость гигакалории выработанной автономным отоплением не должна будет превышать 680 грн, что вдвое дешевле от сегодняшней её стоимости. При этом ГВС в доме будет стоить не более 30 грн., что в три-четыре раза дешевле чем сейчас.» — рассказал Валерий Никитченко.

Срок окупаемости проекта составляет около 10 лет.

Другим ОСМД, которые хотят модернизировать свои дома, Валерий Никитченко советует начинать с привлечения энергоаудитора: «Начинайте с энергоаудитора. Дальше хороший энергоаудитор пропишет вам программу действий».