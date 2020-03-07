Киевлянин установил солнечные батареи на балконе и не платит за электричество

Житель Троещины c ул. Закревского Константин Сушинов решил сэкономить на оплате за свет и установил на своем балконе солнечные батареи. Мужчина уверяет, что солнечной энергии хватает для того, чтоб работала бытовая техника и подогрев воды.

“Достали тарифы”, — так размещение альтернативных источников энергии в своей двухкомнатной квартире пояснил Константин Сушинов.

По его словам, экономия семейного бюджета для киевлянина после внедрения ноу-хау составила около 400 грн в месяц. От солнца, по словам Константина, работает бытовая техника и можно греть воду.

Интересно, что Константин никогда не был связан с электроэнергией, а на жизнь зарабатывает созданием сайтов.

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“Я вникал в тему солнечных панелей сам, черпая информацию из интернета. Первую 150-ваттную панель купил в 2012 году, потом еще три, к ним — аккумуляторы, инверторы, контроллеры. Сейчас у меня на балконе стоят четыре панели и пятая лежит в ожидании своей установки. Для этого мне придется снимать кондиционеры. Но в них отпадет необходимость, когда я подключу к батареям комнатные вентиляторы”, — говорит Константин.

Сегодня в квартире мужчины за счет солнечных батарей круглосуточно работают два плазменных 42-дюймовых телевизора, два ноутбука, компьютер, свет в коридоре и система видеонаблюдения на этаже.

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“Когда холодильник охлаждается до необходимой температуры, он также переключается на солнечную энергию. Кстати, автомобильный аккумулятор я тоже заряжаю дома от того же источника электричества”, — говорит Константин.