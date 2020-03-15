Керамзит — какими свойствами он обладает и где его применяют?

Керамзит — все его видели, едва ли не каждый держал в руках, но мало кто знает, как его делают и где его используют.

Чтобы понять природу и свойства керамзита, стоит рассмотреть технологию изготовления, тем более что это довольно интересный процесс. Сырье — глину или глинистый сланец — вымешивают и дважды перемалывают, придавая вязкой массе форму округлых гранул. Затем отправляют в огромную шаровую печь, которая постоянно вращается, не давая глине снова слипнуться в ком.

При производстве периодически из печи берут пробную партию керамзита, которую проверяют визуально и взвешивают на весах — так контролируют плотность гранул.

Под воздействием высокой (1200-1350ºС) температуры комки глины буквально вскипают. И чем медленнее вращается печь, тем более пористыми и легкими получаются гранулы керамзита. То есть производитель может регулировать процесс обжига, в той или иной степени меняя свойства материала.

После термической обработки, которая продолжается в среднем 45 минут, гранулят остужают и калибруют, разделяя по фракциям. При необходимости дробят.

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Но какого бы размера и плотности не был керамзит, в любом случае это довольно эффективный утеплитель. Коэффициент его теплопроводности варьируется в пределах 0,08-0,17 Вт/м*К. Это менее впечатляющие показатели, чем у минеральной ваты (0,045-0,07 Вт/м*К) или пенополистирола (0,031-0,42 Вт/м*К). И все же пористые глиняные гранулы способны надежно защитить дом от промерзания, что проверено многими десятилетиями использования.

Как правило, дома утепляют керамзитом в процессе строительства, засыпая гранулы в полости стен и межэтажных перекрытий.

Есть у керамзита и другие полезные свойства. Одно из важнейших — малый объемный вес. Это позволяет насыпать его слоями 10 см и более, не оказывая при этом дополнительную нагрузку на фундамент.

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Также керамзит обладает шумопоглощающими свойствам, а значит, с его помощью можно решить две проблемы разом — утеплить дом и изолировать комнаты от раздражающих звуков извне.

Материал стоек к отрицательным температурам и способен выдержать не менее 25 циклов замораживания/оттаивания. Ему не страшны ни агрессивные химреагенты, ни гниль, ни плесень, ни насекомые-вредители. Грызунам керамзит тоже «не по зубам». Конечно же, обожженная глина не подвержена огню.

Недостатки у керамзита тоже есть, и они довольно существенны. В первую очередь это хрупкость. Пористый керамический камушек раскалывается даже от незначительных усилий. И конечно же, керамическое крошево не может служить эффективным теплоизолятором. Крайне важно сохранить гранулы в целостности, поэтому керамзит нельзя использовать в конструкциях с повышенной нагрузкой.

Также стоит отметить, что керамзит быстро намокает, но медленно высыхает. Поэтому при утеплении его необходимо надежно гидроизолировать при помощи гидроизоляционных пленок.

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Для эффективного утепления стен и перекрытий необходим слой керамзита толщиной не менее 10 см.

Области применения

Разобравшись с основными свойствами материала, рассмотрим области его применения. Теплоизоляцией стен и перекрытий она не ограничивается.

— Так, керамзит активно используется в качестве наполнителя для легких бетонных блоков. В результате получается керамзитобетон, который пользуется у застройщиков заслуженной популярностью.

— Керамзит хорошо показывает себя в качестве отсыпки при обустройстве фундамента, предотвращая его промерзание и уменьшая глубину закладки.

— Он может служить основой для системы выравнивания пола при создании полусухих и сухих стяжек.

— Огородники используют керамзит на грядках в качестве дренажной подушки. Для эффективного отвода почвенной влаги достаточно слоя в 2-3 см.

— Еще одно перспективное направление — гидропоника. Пористый керамзит успешно заменяет почву для растений, впитывая питательный субстрат и постепенно отдавая его корням.