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Керамическая плитка из натуральной глины и пластификаторов может изгибаться на 90°

18.10.2019
Керамическая плитка из натуральной глины и пластификаторов может изгибаться на 90°

На рынке появился новый отделочный материал — гибкая керамика Flexi Clay. Это композит, изготовленный из натуральной глины (86%) и пластификаторов (14%) и сформированный в тонкие (2-4 мм), легкие плиты размером от 253 × 40 до 2400 × 1200 мм.

В основе изделия — стекловолокно, что позволяет придавать керамике изгиб до 90°. Материал может достоверно имитировать структуру камня, клинкера, ткани, кожи или дерева.

Керамическая плитка из натуральной глины и пластификаторов может изгибаться на 90°

Новинка применяется для внутренней и наружной отделки, в том числе в системах утепления фасадов, не требуя при этом профильных подконструкций.

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Отделывать ею можно без предварительной подготовки стены и полы из различных материалов — пенобетона, OSB, фанеры, гипсокартона, пенополистирола. Гибкая керамика укладывается на специальный клей и позволяет с легкостью оформлять колонны, эркеры, арки и другие поверхности криволинейных форм.

Керамическая плитка из натуральной глины и пластификаторов может изгибаться на 90°

Материал негорюч, при нагревании не оказывает токсического воздействия на организм человека. Кроме того, морозо- и атмосферостойкость керамики позволяет ей служить как минимум 20 лет без всяких видимых повреждений и изменений.

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Малый вес покрытия из плитки (всего 3 кг/м²) позволяет обойтись без усиления фундамента и дополнительно обеспечивает минимизацию транспортных расходов.

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