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Кемпер-трансформер TrailManor за две минуты превратится в квартиру со всеми удобствами (видео)

11.03.2020
Кемпер-трансформер TrailManor за две минуты превратится в квартиру со всеми удобствами

Этот туристический автотрейлер достаточно компактный, но при желании может стать просто гигантским, у этого автодома особая история.

Основатель компании TrailManor Уильям Хулси, был доктором философии. Но так получилось, что более 25 лет он проработал в машиностроении, поэтому перенес все свои знания в конструкцию TrailManor. А во всем «виновата» его супруга, очень нежная особа, которая вечно была недовольна мотелями, в которых им приходилось останавливаться во время путешествий.

Кемпер-трансформер TrailManor за две минуты превратится в квартиру со всеми удобствами

При этом она требовала горизонтальный «домик» (без всяких там вторых этажей) с жесткими стенами и ванной комнатой. Билл не хотел буксировать громоздкий туристический трейлер, поэтому создал легкий раскладной прицеп с жесткими стенами и, разумеется. ванной комнатой.

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Теперь компания TrailManor предлагает трейлеры длиной от 8 метров до 9,5 (в закрытом состоянии), с различными вариантами трансформаций и опциями. Буксировать их можно минивэном или кроссовером.

Разложить автодом достаточно просто, с этим справится даже хрупкая женщина. Тяжелые компоненты, такие как крыша прицепа, разделенная на две секции, оснащены противовесами, облегчающими их установку.

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Правда, внутри требуется некоторый навык сборки, чтобы завершить установку трейлера. В компании утверждают, что разложить автодом можно примерно за две минуты. При этом он оснащен всеми удобствами, такими как две кровати, диван, плита, холодильник и вместительная ванная комната с душем, туалетным столиком и унитазом.

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