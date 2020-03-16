Казахстанский изобретатель создал уникальный виндротор, трансформирующий энергию ветра

Казахстанский изобретатель Альберт Болотов создал виндротор, трансформирующий энергию ветра и превосходящий аналоги в мире. Уже сегодня творения профессора установлены в России и Казахстане. Секрет виндроторов Болотова — в высокой эффективности и безвредности.

Первый промышленный образец виндротора Болотова мощностью 4,5 кВт был установлен в 1999 году в хозяйстве «Караш» в Алматинской области. И он проработал без единого ремонта 16 лет. Лишь в 2015 виндротору понадобилась модернизация эклектической части.

Установка запатентована в Казахстане и России, имеет международные регистрации в Москве и Женеве. В Китае Альберту предлагали создать совместное предприятие по производству виндроторов, но он отказал. А в 2017 году виндротор был представлен как один из основных экспонатов Казахстана на выставке ЭКСПО в Нур-Султане, которая была посвящена «зелёной энергетике».

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Установки Болотова прекрасно показывают себя в разных климатических условиях. Более 50 виндроторов и солнечных установок бесперебойно дают энергию по всему Казахстану: на станции Жаланашколь в Алматинской области, на лесном кордоне близ Нур-Султана и у Джунгарских ворот, в узкой тектонической трещине между горами Алатау и хребтом Барлык.

Турбины Болотова ценят и в России — на Дальнем Востоке они питают объекты «Русгидро». Виндроторы поддерживают электропитание маяков на Северном морском пути, их используют в черноморской береговой охране и на российско-китайской границе. Установки Болотова закупили в Азии и Европе. Первая тестовая установка стоит и в Канаде.

В Казахстане установка виндроторов на объектах Казахтелекома обернулась еще и благом для простых людей. В отдаленных аулах появилось электричество и интернет.

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Распространённые сегодня по всему миру ветрогенераторы, похожие на огромные мельницы обычно стоят на побережье – там, где есть сильный и предсказуемый ветер. Но когда установки «уходят» вглубь континента, роза ветров становится многовекторной и коэффициент использования установленной мощности падает до 7—10%. В то время как коэффициент «башни» Болотова — до 48%.

В основе установки осевая роторная турбина с двумя вращающимися в противоположных направлениях модулями, расположенные на разной высоте. Лопасти вращаются не по кругу, как в пропеллере, а друг за другом по горизонтали. Они превращают в энергию ветер любой силы, интенсивности и направления. В основание установки Болотова встроены солнечные батареи, чтобы вырабатывать энергию даже в полный штиль.

Современные ветряки с огромными пропеллерами издают сильный шум и низкочастотные вибрации, вредные и для людей, и для животных. Виндроторы Болотова же совершенно безвредны. В отличие от обычных ветрогенераторов они при работе издают шум до 30 децибел на расстоянии 5 метров. Не громче шёпота.

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Альберт Болотов знаменит не только «виндротором», он автор более 120 изобретений и первый ректор Алматинского энергетического института. Изобретатель уверен, что со временем чистая энергия ветра и солнца сможет полностью заменить невозобновляемые источники энергии, избавив мегаполисы от смога.

источник: windrotor