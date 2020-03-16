Главная НовостиТехнологииЭнергия Казахстанский изобретатель создал уникальный виндротор, трансформирующий энергию ветра

Казахстанский изобретатель создал уникальный виндротор, трансформирующий энергию ветра

16.03.2020
Казахстанский изобретатель создал уникальный виндротор, трансформирующий энергию ветра

Казахстанский изобретатель Альберт Болотов создал виндротор, трансформирующий энергию ветра и превосходящий аналоги в мире. Уже сегодня творения профессора установлены в России и Казахстане. Секрет виндроторов Болотова — в высокой эффективности и безвредности.

Казахстанский изобретатель создал уникальный виндротор, трансформирующий энергию ветра

Первый промышленный образец виндротора Болотова мощностью 4,5 кВт был установлен в 1999 году в хозяйстве «Караш» в Алматинской области. И он проработал без единого ремонта 16 лет. Лишь в 2015 виндротору понадобилась модернизация эклектической части.

Установка запатентована в Казахстане и России, имеет международные регистрации в Москве и Женеве. В Китае Альберту предлагали создать совместное предприятие по производству виндроторов, но он отказал. А в 2017 году виндротор был представлен как один из основных экспонатов Казахстана на выставке ЭКСПО в Нур-Султане, которая была посвящена «зелёной энергетике».

ЯПОНСКИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ MAGNUS СПОСОБНЫ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ МОЩЬ ТАЙФУНОВ В ЭНЕРГИЮ (ВИДЕО)

Установки Болотова прекрасно показывают себя в разных климатических условиях. Более 50 виндроторов и солнечных установок бесперебойно дают энергию по всему Казахстану: на станции Жаланашколь в Алматинской области, на лесном кордоне близ Нур-Султана и у Джунгарских ворот, в узкой тектонической трещине между горами Алатау и хребтом Барлык.

Казахстанский изобретатель создал уникальный виндротор, трансформирующий энергию ветра

Турбины Болотова ценят и в России — на Дальнем Востоке они питают объекты «Русгидро». Виндроторы поддерживают электропитание маяков на Северном морском пути, их используют в черноморской береговой охране и на российско-китайской границе. Установки Болотова закупили в Азии и Европе. Первая тестовая установка стоит и в Канаде.

В Казахстане установка виндроторов на объектах Казахтелекома обернулась еще и благом для простых людей. В отдаленных аулах появилось электричество и интернет.

КАК ВЕТРОГЕНЕРАТОР БЕЗ ЛОПАСТЕЙ ПРОИЗВОДИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (ВИДЕО)

Распространённые сегодня по всему миру ветрогенераторы, похожие на огромные мельницы обычно стоят на побережье – там, где есть сильный и предсказуемый ветер. Но когда установки «уходят» вглубь континента, роза ветров становится многовекторной и коэффициент использования установленной мощности падает до 7—10%. В то время как коэффициент «башни» Болотова — до 48%.

Казахстанский изобретатель создал уникальный виндротор, трансформирующий энергию ветра

В основе установки осевая роторная турбина с двумя вращающимися в противоположных направлениях модулями, расположенные на разной высоте. Лопасти вращаются не по кругу, как в пропеллере, а друг за другом по горизонтали. Они превращают в энергию ветер любой силы, интенсивности и направления. В основание установки Болотова встроены солнечные батареи, чтобы вырабатывать энергию даже в полный штиль.

Современные ветряки с огромными пропеллерами издают сильный шум и низкочастотные вибрации, вредные и для людей, и для животных. Виндроторы Болотова же совершенно безвредны. В отличие от обычных ветрогенераторов они при работе издают шум до 30 децибел на расстоянии 5 метров. Не громче шёпота.

УКРАИНСКИЙ СТАРТАП SIROCCO ENERGY СОЗДАЛ САМЫЙ БЕСШУМНЫЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР (ВИДЕО)

Альберт Болотов знаменит не только «виндротором», он автор более 120 изобретений и первый ректор Алматинского энергетического института. Изобретатель уверен, что со временем чистая энергия ветра и солнца сможет полностью заменить невозобновляемые источники энергии, избавив мегаполисы от смога.

источник: windrotor

, , ,
Украинский изобретатель создал двигатель для своего автомобиля, который работает на воде
Технологии

Украинский изобретатель создал двигатель для своего автомобиля, который работает на воде (фото)
Британцы придумали как одновременно собирать энергию солнца и ветра
Технологии

Британцы придумали как одновременно собирать энергию солнца и ветра
Японцы создали жилье для жителей Луны
Строительство

Японцы создали жилой комплекс для жителей Луны
Ветровые электростанции, какими они бывают
Энергия

Ветровые электростанции, какими они бывают (видео)
Siemens представил домашнюю систему хранения энергии Junelight Smart Battery
Технологии

Siemens представил домашнюю систему хранения энергии Junelight Smart Battery
Уникальный двигатель Днепровских изобретателей поможет долететь до Марса за 6 дней
Технологии

Уникальный двигатель Днепровских изобретателей поможет долететь до Марса за 6 дней