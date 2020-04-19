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Karst Stone Paper презентовала каменную бумагу, изготовленную из каменной пыли и пластика

19.04.2020
Karst Stone Paper презентовала каменную бумагу

Компания Karst Stone Paper презентовала свою новую разработку – бумагу, изготовленную на основе каменной пыли и пластика. Она в разы прочнее традиционной, устойчива к разрывам и вдобавок водонепроницаема. На ней сложно писать чернилами, но маркеры и карандаши с задачей справляются отлично.

В основе нового материала лежит привычное вещество – карбонат кальция, а вот о пластике, с которым его смешивают, ничего неизвестно. На сайте компании есть лишь заверения, что он нетоксичен и пригоден для переработки, а по своей сути это связующий агент для каменной пыли.

Готовый лист такого материала напоминает обычную бумагу в слое ламината.

Karst Stone Paper презентовала каменную бумагу

Компания хочет продвигать свою продукцию на рынок под лозунгом — отказ от уничтожения деревьев при производстве бумаги. Однако есть загвоздка – современная бумага и так на 64 % состоит из продуктов переработки макулатуры.

Вощеная или пергаментная бумага прекрасно разлагаются в компосте, а вот бумага с пропиткой, из которой делают одноразовую посуду для фаст-фуда, переработке не подлежит. И Karst Stone Paper рискует повторить ту же участь.

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В компании признают, что еще не нашли никого, кто бы взялся за переработку их детища. В теории это возможно, а на практике пока нет. И какой смысл заменять обычную бумагу прочным, но неперерабатываемым минерально-пластиковым аналогом?

источник: karststonepaper

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