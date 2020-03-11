Каркасный дом за 5 дней , это возможно

Многие, кто сталкивается с малоэтажным строительством наталкиваются на технологию каркасного домостроения. Вроде всё просто, и даже ходит слух, что каркасник может быть дешевым. Часто дешевизна подчеркивается скептическим отношением к самой технологии.

Но на самом деле хороший каркасный дом не может быть дешевым. Это уже тысячи раз обсуждалось в сети. Более того строительство такого дома требует хорошей квалификации исполнителей.

Но не очень развито у нас строительство из готовых домокомплектов. И говорится не про СИП панель, а именно про готовые модули и панели, с отделкой. Производителей таких комплектов не много, хотя они есть.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУДУЩЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ДОМА ИЗ СИП ПАНЕЛЕЙ

А между прочим во всем мире часто строительство протекает именно так. И производств подобных огромное количество. Даже всем известная фирма ИКЕА строит такие дома в Европе. У нас не строит!

Готовый домокомплект проектируется и производится на заводе. Сроки монтажа при этом занимают в среднем 5 дней.

Все работы сводятся к установке панелей или модулей в нужном порядке, закреплению их между собой, и окончательным отделочным работам (для закрытия монтажных окон).

НА ЧЕМ НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА

Дома при этом ничем не отличаются от построенных на участке, а по качеству часто получаются даже лучше.

Всё очень просто:

— Сборка ведется в помещении, соответственно меньше вероятность насыщения влагой самих панелей и утеплителя.

— Контроль качества на производстве выше, меньше человеческого фактора и возможных косяков.

— Работы по сборке ведутся по «шаблонам», сроки при этом заметно сокращаются.

— Интерьер таких домов может иметь особенности в отделке, поскольку соединения элементов каркаса приходится закрывать, это зависит от производителя. Но в целом всё смотрится вполне достойно.

КАК ПРЕВРАТИТЬ КАРКАСНЫЙ ДОМ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЖИЛЬЕ?

Из недостатков можно выделить обязательное привлечение техники на монтажные работы. Вот такая простая технология.