Канадская компания Clearpath Robotics представила «непотопляемый» морской дрон Heron (видео)

Канадская компания Clearpath Robotics представила свое последнее изобретение: морской дрон Heron, который является логическим продолжением предыдущего морского беспилотника компании Kingfisher.

В парке канадской компания Clearpath Robotics пополнение – старая модель морского беспилотника Kingfisher эволюционировала в новый аппарат Heron. Его окрестили «водным мультикоптером», что точно отражает суть машины. Компактный, маневренный, автономный и практически непотопляемый — а потому способный действовать там, куда рискованно отправлять летающие аналоги.

Heron выполнен по схеме катамарана, имеет 1,35 м в длину, вес 28 кг, электрическую силовую установку и двойной комплект гидрореактивных движителей. Они двунаправленные, поэтому беспилотник одинаково легко движется вперед и назад, может развернуться на месте и умеет совершать иные точные маневры. Крейсерская скорость всего 3,3 узла (6 км/ч), но предназначение Heron — не участие в гонках, а кропотливая работа с различным снаряжением для исследования водоемов.

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Робот может нести до 10 кг оборудования, которое синхронизируется с бортовой навигационной системой и GPS. Это позволяет Heron с большой точностью в автономном режиме обследовать объекты, куда отправлять катера с персоналом нецелесообразно. Например, выполнять ежедневный мониторинг глубины наносов в ливневых отстойниках. Heron при помощи гидролокатора справится с задачей быстрее и дешевле человека.

источник: clearpathrobotics