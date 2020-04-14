Канадская фирма разработала для умного города «дождевик» для зданий и умные тротуары

Канадская инженерная фирма Sidewalk Labs тестирует натяжной «дождевик» для зданий, сделанный из тонкой пластиковой мембраны.

Экспериментальный прототип конструкции установили на одно из офисных зданий Торонто. Специальная структура «дождевика» предназначена для того, чтобы защищать здания, тротуарное покрытие и, конечно же, пешеходов от ветра, дождя и снега. Целый год команда разработчиков будет тестировать работоспособность технологии.

Согласно анализу компании, такой дождевик поможет снизить энергопотребление зданий и, как надеются разработчики, удвоит количество времени, которое люди смогут комфортно проводить на улице. При работе над проектом инженеры компании разработали несколько архитектурных концепций, которые помогут сделать экстремальную погоду в зимние месяцы более комфортной.

Затем инженеры-климатологи провели компьютерное моделирование погодных условий и отобрали самую удачную и работоспособную технологию. Структурным проектированием конструкции занялась итальянская фирма Maffeis Engineering.

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Натяжной «дождевик» изготовлен с использованием ETFE – полимерного материала, который обладает повышенной устойчивостью к высоким температурам и радиационному излучению, не теряет своих свойств при длительном световом и атмосферном воздействии. Этот легкий и прозрачный материал крепится под углом по бокам зданий, таким образом защищая не только здание, но и тротуар от осадков.

Помимо дождевика, разработчики Sidewalk также тестируют свою систему умного дорожного покрытия. Разработанная компанией модульная система в виде шестиугольных бетонных плит может быстро поглощать дождевую воду, оснащена системой подогрева для очистки тротуара от снега и льда.

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В каждую плиту встроена светодиодная подсветка, которую можно будет использовать, чтобы сообщать пешеходам о препятствиях, приближении транспортных средств, закрытии дорог и т.п.

Все эти технологии были разработаны в рамках проекта по созданию умного городского квартала в центре Торонто.